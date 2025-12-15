Se desploma e incendia avioneta cerca del aeropuerto de Toluca (Video)

La columna de humo que emergió tras la caída de la aeronave. Foto: @C5Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una avioneta se desplomó en una colonia de Toluca, cerca del aeropuerto internacional de la capital mexiquense.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México reportó la caída de la aeronave en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

En su cuenta de X recomendó evitar la zona por la presencia de humo denso en la zona.

#DeÚltimoMomento??



Por su tu seguridad Evita la Zona.



Humo denso en el lugar.

??Humo denso en el lugar.

— C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

En redes sociales se viralizaron imágenes del incendio provocado por la aeronave.

Reportes de medios refieren que la avioneta siniestrada era una Cessna con matrícula XA-PRO procedente de Acapulco con destino a Toluca.

?? #ÚLTIMAHORA

— Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) December 15, 2025

“Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia”, reportó a su vez Protección Civil del Estado de México.