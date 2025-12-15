Toluca
Se desploma e incendia avioneta cerca del aeropuerto de Toluca (Video)La aeronave cayó en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec de la capital mexiquense
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una avioneta se desplomó en una colonia de Toluca, cerca del aeropuerto internacional de la capital mexiquense.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México reportó la caída de la aeronave en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.
En su cuenta de X recomendó evitar la zona por la presencia de humo denso en la zona.
#DeÚltimoMomento??— C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025
Unidades de Emergencia ?? ?? atienden un accidente ?? de una caída de avioneta ?? en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca
?Por su tu seguridad Evita la Zona.
??Humo denso en el lugar.
??9?1?1? pic.twitter.com/7d0kYNG9di
En redes sociales se viralizaron imágenes del incendio provocado por la aeronave.
Complemento pic.twitter.com/6rR5rW0KAO — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025
Reportes de medios refieren que la avioneta siniestrada era una Cessna con matrícula XA-PRO procedente de Acapulco con destino a Toluca.
?? #ÚLTIMAHORA
Cae avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca; habría personas sin vida pic.twitter.com/s9nyfjima3 — Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) December 15, 2025
“Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia”, reportó a su vez Protección Civil del Estado de México.
Esta Coordinación atiende un accidente aeronáutico registrado en San Pedro Totoltepec, municipio de #Toluca.
Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia. pic.twitter.com/zsnYOP4okh — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025