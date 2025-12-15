Toluca

Se desploma e incendia avioneta cerca del aeropuerto de Toluca (Video)

La aeronave cayó en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec de la capital mexiquense
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
lunes, 15 de diciembre de 2025 · 14:07

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una avioneta se desplomó en una colonia de Toluca, cerca del aeropuerto internacional de la capital mexiquense.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México reportó la caída de la aeronave en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

En su cuenta de X recomendó evitar la zona por la presencia de humo denso en la zona.

 

 

En redes sociales se viralizaron imágenes del incendio provocado por la aeronave.

 

 

Reportes de medios refieren que la avioneta siniestrada era una Cessna con matrícula XA-PRO procedente de Acapulco con destino a Toluca.

 

 

“Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia”, reportó a su vez Protección Civil del Estado de México.

 

 

Más de
Toluca avioneta Accidente

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias