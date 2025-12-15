Sinaloa cerró segunda semana de diciembre con 35 homicidios dolosos

CULIACÁN, Sin. (apro).- La semana entre el lunes 8 y el domingo 14 de diciembre cerró con 35 homicidios dolosos en el estado, la mayoría de ellos concentrados en la capital.

Al corte, diciembre suma 54 homicidios dolosos, según cifras de los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este dato es diferente del presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que da cuenta de 50 homicidios dolosos. Entre los casos que no contabiliza se encuentra el asesinato de Nayeli N, mujer policía líder del escuadrón Púrpura de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, ocurrido el miércoles último.

El reporte del SESNSP indica que ese día no hubo homicidio doloso registrado en Sinaloa.

Por otra parte, si la tendencia en casos cada 24 horas se mantiene en cuatro, el estado estaría superando los mil 600 homicidios dolosos, tercera cifra más grande en la historia desde 1992, solo detrás de 2010 y 2011, fechas de disputa entre las facciones de los Beltrán Leyva y la gente del Chapo Guzmán.

Al corte de noviembre la cifra es de mil 532 y sumando los 54 registrados entre el lunes 1 al domingo 14 de diciembre acumulan mil 586 homicidios dolosos, cifra que ubica a este 2025 como el más violento después de 2010 y 2011, años en qué en Sinaloa se libró la guerra interna del cartel entre los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán.