Tiran cuerpos de dos mujeres con cables alrededor del cuello en Tijuana

Personal de seguridad acudió a la zona en la que fueron hallados los cuerpos. Foto: Redes sociales

ENSENADA, BC (apro).- Dos mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos maniatados fueron lanzados a la vía pública, en hechos registrados durante la noche del domingo en el municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con los datos generales, el hallazgo ocurrió en una calle de terracería llamada “Esteban Vaca Calderón”, en la colonia Obrera, en dicha ciudad fronteriza.

Hasta el momento las personas no han sido identificadas ni hay detenidos por estos acontecimientos, salvo que los cuerpos presentaban huellas de violencia como el uso de cables alrededor del cuello.

En una de ellas, además del cable indicado, fue detectado un palo de madera.

Una de las víctimas vestía un pantalón de mezclilla color azul, blusa blanca y calzado deportivo blanco; la otra, pantalón azul, blusa negra y calzado deportivo negro con blanco. Ambas son de complexión delgada y tez morena clara.

La presencia de los cadáveres fue confirmada por la policía municipal y, posteriormente, la escena fue investigada por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Este hallazgo se suma a los otros asesinatos violentos registrados desde la madrugada del domingo 14 de diciembre, pues en diferentes puntos fue reportada la presencia de otros dos cadáveres tirados en la vía pública, uno de ellos presuntamente descuartizado.

De estas víctimas, una estaba envuelta en una sábana blanca y otra en una lona.

Como parte de la jornada, las autoridades también encontraron una cabeza humana dentro de una hielera, junto a un mensaje amenazante al parecer contra el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California.