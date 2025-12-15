Viajaban tres menores de edad en el jet privado que se estrelló en Toluca

Personal de emergencia en la zona donde ocurrió el accidente. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

TOLUCA, Edomex (apro).- Al menos seis personas murieron al estrellarse el jet privado Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO, en que viajaban, en la Delegación San Pedro Totoltepec, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

En la grabación de la última comunicación de la aeronave con la torre de control, registrada alrededor de las 12:30 horas de este lunes, se escucha referir al piloto: “Nos estamos desplomando”.

El Gobierno estatal confirmó que, hasta las 15:00 horas de este lunes, de manera preliminar se contabilizan seis personas fallecidas a causa del impacto ocurrido sobre un inmueble de la zona industrial aledaña al AIT, ubicado en Industria Automotriz esquina Boulevard Miguel Alemán.

De acuerdo con los reportes iniciales, la aeronave que fungía como taxi aéreo cubría la ruta Acapulco-Toluca, y en ella viajaban diez personas: ocho pasajeros, tres de los cuales son menores de edad, y dos tripulantes, identificados como Natalia de 2 años; Raúl, de 4; Ximena, de 9; Raúl Gómez Buenfil, de 31 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Gustavo Palomino Olet, de 50; Olga Janine Buenfil Cardone y Raúl Gómez Ruiz, de 60 años cada uno; Juan Carlos Olivares Casas, piloto, de 61 años; y Walding Sánchez Manzano, copiloto, de 72 años.

El desplome de la aeronave provocó el incendio del inmueble impactado, de manera que para evitar mayores afectaciones, autoridades de los tres niveles de gobierno desalojaron un par de cuadras, pues en la zona del siniestro había tanques de combustible y de gas.

El accidente, ocurrido a aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca, fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil del Estado de México, peritos de la Fiscalía mexiquense, Cruz Roja, Servicio de Urgencias, Bomberos, Grupo Relámpagos, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició, a través de su delegación en el Estado de México, carpeta de investigación para esclarecer las causas del desplome de la aeronave en las inmediaciones del AIT, en coordinación con su homóloga mexiquense, la FGJEM.