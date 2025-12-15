Violencia en Morelos deja feminicidio, homicidios y ataques en distintos municipios

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El fin de semana se registraron múltiples hechos violentos en Morelos: una mujer fue víctima de feminicidio en Emiliano Zapata; un adolescente murió durante una fiesta en Cuernavaca; se reportaron homicidios en otros municipios; se registraron ataques con bombas Molotov en Cuautla, y un atentado contra la vivienda de la madre del presidente municipal de Jonacatepec.

Emiliano Zapata

En este municipio gobernado por Santos Tavárez García, del Partido Verde Ecologista de México, una mujer fue hallada sin vida el sábado 13 de diciembre alrededor de las 9:00 horas en el poblado de Tezoyuca, cerca del campo deportivo sobre la avenida Emiliano Zapata. Elementos policiales confirmaron que presentaba lesiones en el cráneo. El cuerpo estaba abandonado en el campo Las Amapolas de la colonia Amate.

El municipio mantiene activa la alerta de violencia de género desde 2015, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim. Este hallazgo se suma a otros recientes, como el 24 de octubre, cuando el cuerpo de una mujer fue localizado dentro de una maleta en el mismo poblado.

Ese mismo municipio también registró otro homicidio la madrugada del domingo 14 de diciembre. Cerca de las 04:00 horas, los servicios de emergencia recibieron un reporte de un hombre con lesiones en la cabeza, ensangrentado. Pese a la atención médica, la víctima perdió la vida en el lugar.

Cuernavaca

La capital, gobernada por José Luis Urióstegui Salgado (PAN, con alianza PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas), fue escenario de la irrupción de hombres armados a una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas del Río. Minutos antes de las 17:00 horas del domingo, dos sujetos a bordo de una motocicleta blanca llegaron al jardín de eventos “El Canto y La Flor”, ubicado sobre la avenida 18 de Marzo, y dispararon contra los presentes.

Testigos relataron que mientras se entregaba equipo de banquetes, uno de los agresores abrió fuego contra los asistentes, hiriendo de gravedad a un joven. Policías municipales, Guardia Nacional, Ejército y paramédicos del ERUM llegaron de inmediato. A pesar de los esfuerzos, el adolescente falleció en el lugar. Los agresores huyeron sin ser detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) embaló evidencias y trasladó el cuerpo a la morgue del Servicio Médico Forense como desconocido, mientras continúan las investigaciones.

Cuautla

En Cuautla, bajo la administración de Jesús Corona Damián (PAN en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas), se registraron ataques con bombas Molotov. El sábado, una boutique especializada en vestidos de novia y XV años sufrió daños tras un incendio provocado, presuntamente como parte de un intento de extorsión de la delincuencia organizada, para obligar a comerciantes a pagar “derecho de piso”.

La madrugada del lunes, a las 03:56 horas, se reportó otro incendio en la fachada de la cantina “Las Campanas de Cristal”, en la calle Antonio Abad Ramírez, colonia Centro. Bomberos acudieron al lugar y sofocaron el fuego sin que se registraran lesionados ni se encontraran mensajes.

Yautepec

La noche del viernes, alrededor de las 20:50 horas, la Policía recibió un reporte sobre un hombre sin vida en la calle Francisco I. Madero, colonia Amador Salazar. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y permanece sin identificar. Autoridades municipales y estatales notificaron a la Fiscalía General de Morelos, y el levantamiento del cuerpo fue realizado por personal del Servicio Médico Forense.

Temixco

Dos hombres fueron asesinados a balazos la madrugada del sábado en la colonia Rubén Jaramillo. Vecinos de la unidad deportiva sobre Tierra y Libertad alertaron al 911 tras escuchar los disparos y encontraron a las víctimas heridas en las escaleras del campo deportivo.

Paramédicos de Bomberos de Temixco intentaron brindar auxilio, pero ambos habían fallecido. Presentaban entre 20 y 25 años y en la escena se localizaron aproximadamente 30 casquillos de arma larga. Uno de los occisos fue identificado como “Poncho”. La FGE realizó el levantamiento de cuerpos y el embalaje de evidencias.

Jonacatepec

El sábado por la tarde, alrededor de las 17:40 horas, sujetos desconocidos incendiaron el portón de la vivienda de la madre del presidente municipal Israel Andrade, en la calle Xicoténcatl. Vecinos reportaron que los agresores rociaron combustible y prendieron fuego.

Protección Civil acudió al lugar y controló las llamas. No se registraron lesionados ni daños mayores a la vivienda. La madre del funcionario no tiene relación con la carrera política de su hijo, y las autoridades continúan con la investigación recabando testimonios y evidencia.

En ninguno de los casos narrados las autoridades se han pronunciado públicamente. Hasta el momento no se reportan detenciones, y tampoco se tiene información sobre el avance en la integración de las carpetas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).



