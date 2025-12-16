Veracruz

Asesinan en Veracruz a fotógrafo de eventos sociales

Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido determinado y no se reportan personas detenidas.
martes, 16 de diciembre de 2025 · 16:11

CÓRDOBA, Ver. (apro).– Un hombre que era fotógrafo fue asesinado este martes a balazos frente a su domicilio, ubicado en la colonia Rincón del Bosque, en el municipio de Córdoba.  

El hombre fue identificado como Luis Enrique Téllez Camarillo, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como fotógrafo y era conocido en la región de Las Altas Montañas por su trabajo en eventos sociales. 

El ataque ocurrió durante la madrugada. Los vecinos reportaron varios disparos y localizaron a un hombre herido tendido en el exterior de un domicilio 

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Secretaría de Marina, así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras valorar a la víctima confirmaron que había fallecido. 

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) del ejido San Miguelito. Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido determinado y no se reportan personas detenidas. Sobre el tema la fiscalía del estado no ha emitido comentarios. 

 

