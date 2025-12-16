Coche bomba en Coahuayana fue activado a distancia: Fiscalía de Michoacán

Personal de seguridad en el sitio donde estalló el coche bomba. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coche bomba que estalló en el municipio de Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre, fue activado con un dispositivo a distancia.

Así lo informó el fiscal de la entidad, Carlos Torres Piña, quien indicó que en la investigación de esos hechos se está trabajando tanto con autoridades federales como del estado de Colima.

“Hemos ya ubicado los rostros de quiénes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo. Ya lo estamos trabajando con personal de Colima y sobre todo con las instancias federales de SSCP, para que nos puedan ellos ayudar”, afirmó Torres Piña en una entrevista con medios.

“Po la fricción que hay en la zona es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (en referencia al CJNG) contra la policía de la comunidad”, añadió.

La explosión del coche bomba ocurrió el pasado sábado 6 de diciembre frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana; hasta el momento se han reportado seis muertos por ese hecho.