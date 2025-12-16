Dan 70 años de cárcel a exalcaldesa de Amanalco que ordenó a La Familia Michoacana asesinar a síndico

TOLUCA, Edomex. (apro).- María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por ordenar a integrantes de La Familia Michoacana (LFM) el homicidio del entonces síndico del ayuntamiento, Miguel Ángel Lara Cruz, y de un chofer identificado con las iniciales G. J. R.

Las investigaciones que se desprenden de la Operación Enjambre, revelan que el 25 de enero de 2023 las víctimas, en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces alcaldesa, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de cuya misión no regresaron con vida.

Martínez Robles, según acreditó la Fiscalía mexiquense, ordenó de manera directa a integrantes del grupo criminal que privaran de la vida al síndico municipal para seguir controlando las decisiones al interior de la administración.

Las pesquisas establecieron que la entonces presidenta municipal sostuvo una llamada telefónica con un integrante de LFM, a quien le solicitó privar de la vida al entonces síndico municipal con el fin de “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.

Para facilitar el crimen, el 25 de enero de 2023 la alcaldesa envió al integrante del cabildo a una reunión al municipio de Zacazonapan.

Al día siguiente fueron hallados los cuerpos de ambas víctimas al interior de un vehículo estacionado sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, perteneciente al municipio de Zacazonapan.

Las indagatorias determinaron que María Elena Martínez Robles participó en diversas reuniones con integrantes de la célula criminal para coordinar la forma de trabajar con la administración municipal.

María Elena Martínez además debe pagar una multa por concepto de reparación del daño, equivalente a 207 mil 234 pesos por cada víctima, mientras sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.