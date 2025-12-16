Familias desplazadas de Nueva Palestina exigen ayuda humanitaria al gobierno de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Seis familias tseltales víctimas de desplazamiento forzado desde hace cuatro años de la comunidad Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo de la Selva Lacandona, se manifestaron este martes frente a la sede del gobierno del estado, en la capital chiapaneca, para exigir ayuda humanitaria suficiente y una solución de fondo a su situación de desplazamiento, informó su representante, Bersaín Velasco Aguilar.

El vocero explicó que el grupo está integrado por 34 personas que debieron salir de su comunidad en diciembre de 2021, a las que se suman ocho niñas y niños nacidos posteriormente en San Cristóbal de Las Casas.

Las familias rentan actualmente ocho viviendas, aunque el gobierno estatal únicamente cubre de manera parcial el alquiler de cinco casas. Además, denunció que las despensas que reciben son incompletas e insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Velasco Aguilar señaló que no existen condiciones de seguridad para el retorno a Nueva Palestina, ya que continúan recibiendo amenazas, por lo que demandan su reubicación territorial definitiva.

Asimismo, exigieron la liberación de su padre, Bersaín Aguilar García, defensor de derechos humanos, quien permanece preso en el penal de San Cristóbal de Las Casas desde el 10 de enero de 2022 -tras haber estado inicialmente recluido en Ocosingo-, acusado de los delitos de homicidio, homicidio calificado y robo.

En entrevista, Bersaín Velasco Aguilar refirió que las 34 personas huyeron de Nueva Palestina el 16 de diciembre de 2021, luego de ser atacadas por hombres armados que además destruyeron sus viviendas.

“Huimos para salvar la vida. A algunos los agarraron y les fabricaron delitos, como a mi papá, que es defensor de derechos humanos, y se llevaron a un familiar, Fredy Gómez Sántiz, quien está desaparecido; sabemos que fue torturado y asesinado”, afirmó.

Narró que durante el ataque murió un policía municipal. “Pretendió decapitarme con un machete; me causó una herida en el brazo derecho cuando intenté detener el primer golpe. En el segundo intento, por órdenes de uno de los líderes criminales, Fredy le disparó y lo mató. Por eso lo capturaron a él; sabemos que lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo”, sostuvo.

De acuerdo con Velasco Aguilar, los ataques fueron perpetrados por líderes de grupos criminales en complicidad con autoridades comunitarias, en represalia por la labor de su padre en la defensa de derechos humanos. Explicó que Aguilar García había denunciado previamente agresiones de grupos del crimen organizado en la comunidad y ante autoridades municipales.

El 15 de diciembre de 2021 su padre acompañó a familiares de unos jóvenes acusados de robo -a quienes pretendían quemar vivos- a presentar una denuncia en la cabecera municipal de Ocosingo. “Al regresar a la comunidad ese mismo día ocurrió el primer atentado con hombres armados. Al día siguiente, el 16 de diciembre, tuvimos que salir”, concluyó.

Las familias demandaron al gobierno estatal atención integral, garantías de seguridad y justicia, así como una solución definitiva que ponga fin a más de cuatro años de desplazamiento forzado y precariedad.