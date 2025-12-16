Sicarios graban enfrentamiento en zona residencial de Tijuana (Video)

Uno de los sicarios detenidos y un arma de fuego incautada. Foto: Policía de Tijuana

ENSENADA, BC (apro).- Dos grupos de sicarios provenientes de facciones contrarias se enfrentaron en una zona residencial del municipio de Tijuana, Baja California, con un saldo de una persona muerta y dos detenidos.

Parte del ataque se aprecia en un video de 30 segundos de duración, en el que se observa a hombres armados, con casco y uniforme táctico, mientras se desplazan por viviendas y estacionamientos.

El video captó también órdenes y disparos de los participantes en el enfrentamiento ocurrido en el fraccionamiento Los Valles, en una zona donde convergen varias colonias en dicha ciudad fronteriza.

En redes sociales comenzó a circular información desde el domingo 14 de diciembre, pero hasta el lunes 15 fue confirmada la balacera por corporaciones de seguridad.

Conforme a la información trascendida, el hombre abatido al parecer pertenecía a “Fuerzas Especiales El Ranchero” (F.E.R.), ligadas al Cártel de Sinaloa (CDS), contra otro sujeto apodado “El 27”.

Incluso en redes sociales circuló una fotografía del sicario abatido con ropa táctica y las iniciales “F.E.R.”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana dio a conocer un operativo en el que detuvieron a dos personas por los hechos referidos.

Informó que sus elementos atendieron un reporte de disparos en el lugar e ingresaron a un domicilio situado en la Privada del Bosque.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una persona con lesiones visibles provocadas por arma de fuego, quien vestía ropa tipo táctica”, según la versión oficial.

También mencionaron que, durante las primeras acciones en la escena, los oficiales detectaron a un sujeto que intentaba evadirlos y que portaba un arma de fuego, al que finalmente aseguraron y notaron que estaba herido, por lo que le solicitaron asistencia médica.

“En el transcurso del operativo, otro individuo fue visto huyendo de uno de los domicilios armado con una pistola. Los elementos de la policía, utilizando comandos verbales, le solicitaron que se detuviera. El sujeto acató la orden y fue asegurado a varios metros de distancia del lugar, sin poner resistencia”, aseguró la policía municipal.

Por último, las únicas personas detenidas fueron identificadas como Juan “N” y Jorge Luis “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora; del fallecido por disparos no fue referida más información.

Como parte del procedimiento legal, se aseguraron también dos armas de fuego, una de ellas de grueso calibre.