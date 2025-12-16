Sinaloa da primer paso para eliminar la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

Sinaloa da primer paso para eliminar a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- En el Congreso de Sinaloa dieron primera lectura a la iniciativa que pretende desaparecer a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), luego de la propuesta de Ley presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

La búsqueda por eliminar la CEAIP se da en medio de un escándalo surgido en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas encabezada por María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien tuvo que reintegrar 150 mil pesos por gastos excesivos en viáticos durante giras de trabajo.

Estos gastos fueron revelados vía acceso a la información por el periodista Alejandro Monjardín y publicados en el semanario Ríodoce, en donde advierten gastos en suites lujosas de 11 mil pesos y cenas con cortes y vinos.

Tras esta revelación la funcionaria realizó el íntegro de 150 mil pesos y con ello eximida de una revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Respecto a la iniciativa, el gobernador Rocha advierte en el documento que la eliminación de la Comisión tiene como argumento principal además de armonizar con las leyes federales, “abonar a la racionalización del gasto y la implementación de políticas de austeridad”.

La iniciativa fue presentada ayer lunes por la tarde y esta mañana el pleno del Congreso dio primera lectura y posteriormente turnó la propuesta a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su estudio y elaboración de dictamen.