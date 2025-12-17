Atacan a balazos la casa del alcalde de Yecapixtla; interpone denuncia ante la fiscalía

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La casa del presidente municipal de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala, fue atacada a balazos por segunda ocasión en menos de un mes, situación por la que el edil presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El hecho forma parte de una serie de agresiones registradas contra integrantes de la familia Sánchez Zavala, originaria de Yecapixtla y que por varios años ha encabezado la administración municipal. Actualmente, además del alcalde, Francisco Erick Sánchez Zavala, hermano del edil, se desempeña como diputado local; ambos surgidos del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la madrugada de este martes se registró la agresión armada contra el inmueble, el cual se encontraba deshabitado, por lo que no se reportaron personas lesionadas. El domicilio se localiza en la colonia Aquiles Serdán, en el municipio de Yecapixtla, ubicado a 60.6 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al acudir al sitio, elementos de seguridad localizaron impactos de bala en una ventana del domicilio, así como casquillos percutidos sobre la vía pública.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya se inició la investigación correspondiente luego de que el presidente municipal presentó la denuncia ante el Ministerio Público, al considerar que los hechos constituyen un agravio a su persona y a sus bienes, por lo que se le otorgaron medidas de protección conforme a la ley.

Sobre este caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó el ataque armado contra la vivienda del alcalde y precisó que, tras los hechos, se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público: una por parte del presidente municipal y otra por su hermano, las cuales ya son atendidas por la Fiscalía General del Estado. Indicó que, debido a que las investigaciones se encuentran en curso, la información relacionada con los avances se mantiene bajo reserva.

El funcionario añadió que, como parte de las acciones preventivas, se refuerza la instalación de arcos carreteros en distintos puntos del estado, entre ellos Casasano, la vía de Juárez y accesos hacia Tepalcingo, estrategia que también se implementa en el municipio de Yecapixtla como parte de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

Este ataque se suma a los hechos ocurridos el 28 de noviembre, cuando la misma vivienda del alcalde fue atacada a balazos y, ese mismo día, también se registró una agresión armada contra la camioneta de su hermano, Irving Sánchez Zavala, sin que en ninguno de los casos se reportaran personas lesionadas.

En el recuento de antecedentes relacionados con hechos de violencia se encuentra, además, el asesinato de Ulises Sánchez Zavala, hermano del alcalde y del diputado local, ocurrido en noviembre de 2015. El homicidio fue perpetrado cerca del poblado conocido como La Cartonera, en Yecapixtla. De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza.