Detienen a sujetos que mantenían a Yareth Alexandra cautiva en una bocina

TOLUCA, Edomex. (apro).- Tres sujetos fueron detenidos por privar de la libertad a Yareth Alexandra, una adolescente de 17 años desaparecida en Tecámac, y esconderla dentro de una bocina en un domicilio del municipio de Temascalapa.

Los detenidos, identificados como César Alberto “N”, Martín Gerardo “N” y Edgar Eduardo “N”, son investigados por su probable participación en el delito de privación de la libertad de menores.

Las investigaciones revelaron que el pasado 28 de noviembre la víctima, con residencia en Ecatepec, salió de su escuela, un Conalep ubicado en Tecámac, para dirigirse a un domicilio ubicado en la colonia Ex Hacienda de Paula en el municipio de Temascalapa, el cual era habitado por su pareja sentimental.

Al no tener conocimiento de su paradero, la madre acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para denunciar la desaparición de su hija, con lo que se inició la investigación y los protocolos para su búsqueda.

Las autoridades ministeriales ubicaron el domicilio en donde podría encontrarse la víctima, solicitaron y obtuvieron de la autoridad judicial la orden de cateo correspondiente.

Al cumplimentar la diligencia el pasado diez de diciembre, encontraron en el lugar a César Alberto “N”, Martín Gerardo “N” y Edgar Eduardo “N”, en tanto que la adolescente fue localizada dentro de una caja de madera pintada parcialmente de color negro, constituida con dos bocinas tipo bafle.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público gestionó y ejecutó orden de aprehensión contra los presuntos involucrados, quienes tras su detención fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba para que en las próximas horas se determine su situación jurídica.

En tanto, la víctima fue trasladada al Centro de Justicia de la zona, hasta donde arribó personal la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para una atención integral, y después fue entregada a sus familiares.