Ejecutan en Culiacán a exagente de la Fiscalía General de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un ataque armado dejó sin vida a Carlos Humberto Quintero Flores, alias “comandante Charmín”, quien fue investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) y encargado del despacho de delitos patrimoniales en la corporación.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, el “comandante Charmín” contaba con licencia de pre retiro tramitada desde el 25 de julio último.

El ataque se dio en la colonia Nuevo Culiacán, en donde un hombre de 53 años también perdió la vida víctima indirecta de los disparos. Esta persona fue identificada como Luis Enrique N, de 53 años y era trabajador del SAT, cuyas oficinas se encuentran cerca del sitio del atentado.