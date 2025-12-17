Hackean datos de trabajadores afiliados al IMSS en Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).- El hacker conocido como Eternal ofreció a la venta más de 476 mil registros de trabajadores de Nuevo León inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Este robo cibernético fue difundido por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.

El comunicador especializado en ciberseguridad dijo a Proceso que Eternal, con múltiples antecedentes en el robo de información, publicó una muestra de los datos que tiene en su poder en el foro de ciberdelincuencia que más se ha estado utilizando para hacer estas filtraciones y ventas de información a nivel mundial.

“Puso a la venta, son más de 476 mil registros de trabajadores de Nuevo León que estarían inscritos ante el IMSS. Ahí puso una muestra, una evidencia. Normalmente lo hacen así para que los probables compradores sepan que es real la información. Ahí se expone que (la información hackeada) tiene: nombre completo, CURP, salario, número de Seguridad Social, dirección completa y su centro de trabajo”, detalló el periodista.

Aseguró que Eternal solicita únicamente 125 dólares por toda esa base de datos de los afiliados al IMSS en Nuevo León, cantidad que estima es módica porque es “sumamente sencillo robar esta información”.

“Muchas veces las personas creen que estos hackeos suelen venderse por millones y millones y hay casos que son así, pero lamentablemente la gran mayoría de los casos donde se expone información privada de millones de personas se puede vender por unos cuantos dólares”, dijo Gómez Villaseñor.

Él mismo ha publicado hackeos previos de Eternal, que anteriormente tenía el apodo Holistic Killers.

Se ha enfocado en Nuevo León

Eternal ha hecho varios ataques en Nuevo León, subrayó el especialista en ciberseguridad, incluso exponiendo datos del gobernador Samuel García Sepúlveda, postulado por Movimiento Ciudadano.

Ejemplo de ello es cuando el hacker mostró un recibo de consumo del servicio de la empresa Agua y Drenaje, lo que fue negado por el mandatario.

“Él dijo que no era cierto, pero en la información expuesta de estos recibos, cuando escaneabas el QR, te enviaba directamente a la página de Hacienda que confirmaba que eran recibos reales”, agregó el experto.

Gómez Villaseñor también informó sobre ataques de este y otros hackers a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Secretaría de Trabajo, sin que se hayan tomado acciones para alertar a los ciudadanos afectados.

“Es bastante sensible lo que está realizando allá y es preocupante que no se esté notificando a las personas que habitan allá en Nuevo León sobre la cantidad de información que se está exponiendo públicamente por parte de este actor malicioso”, puntualizó.

Otro hecho que Gómez Villaseñor documentó con antelación fue el cometido hace unos meses al IMSS nacional por “actor malicioso” llamado Escorpion, quien expuso 20 millones de datos de derechohabientes, y afirmó que el robo y filtración de información es una actividad constante.

“Hay muchísimos datos que ya han sido expuestos. En alguna otra entrevista yo mencionaba una estimación que yo creía, que por lo menos, hoy, el 85, 90% de los mexicanos tenemos algún dato filtrado. Al menos uno”.

Explicó que es tanta la información que se filtra, que las bases de datos que la contienen van bajando de precio y es utilizada para cometer fraudes y estafas ante la inacción de las autoridades.

“Cuando tú ves la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) del INEGI, pues los únicos delitos que no caen y que siguen al alza es la extorsión y el fraude. Y todas estas bases de datos son las que están utilizando para hacer múltiples llamadas a millones de personas para cometer estos fraudes y estas extorsiones”, añadió.

El periodista sostuvo que no existe una estrategia contundente por parte de las autoridades, que sólo se concretan a negar o minimizar las filtraciones, como cuando el IMSS nacional reconoció el hackeo, pero no informó a cada derechohabiente que sus datos estaban en riesgo y las medidas a tomar.

Sin más pretensión que alertar a los ciudadanos, advirtió, el robo y venta de información de los trabajadores registrados ante el IMSS en la entidad podría derivar en que próximamente se desate una ola de intentos de fraude y extorsión. Pidió a las autoridades atender la situación de fondo.

“Son los delitos que más han crecido; es un fenómeno que no se ha podido de controlar, entonces, insistir en que cambien esta visión.

“Mientras no haya una ley, de todas maneras tendría que haber un protocolo de atención y por lo menos admitir que está ocurriendo, que es un fenómeno real y no tanto por ellos, sino por todas las personas que pueden ser víctima de estos delitos”.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, a través de su oficina de Comunicación Social, negó que tuviera una denuncia o investigación abierta por la filtración de la información del IMSS en la entidad.

Por su parte, el IMSS Nuevo León respondió a través del área de comunicación social que “se encuentran indagando” debido a que no cuentan con un reporte oficial sobre el hackeo.