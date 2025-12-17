La FGR acusa al exsecretario de Seguridad de Michoacán por violencia contra periodista (Video)

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), imputó cargos por abuso de autoridad, robo e intimidación al exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, por la violencia ejercida contra la periodista Dalia Villegas Moreno el pasado 2 de noviembre al interior del Palacio de Gobierno del Estado.

Debido a ello, este jueves 18 de diciembre el exfuncionario deberá comparecer ante la FEADLE en la Ciudad de México, para ser informado del proceso que se sigue en su contra y que rinda su declaración ministerial.

La imputación se originó luego de que el 2 de noviembre, mientras daba cobertura en Morelia a una manifestación de repudio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la periodista fue víctima de violencia por parte de Juan Carlos Oseguera y elementos de seguridad que lo acompañaban, despojándola de su equipo de trabajo, agrediéndola físicamente y amagándola para que borrara el material que había grabado durante su labor periodística.

Oseguera fue destituido 14 días después por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

?? La @ProReporMor condena la retención y agresión vs la periodista Dalia Villegas Moreno, a quien elementos de la Guardia Civil en Michoacán despojaron de su celular y obligaron a borrar material.

Exigimos a @GobMichoacan sancionar a los responsables.

#LibertadDeExpresión pic.twitter.com/3Lgq1YHJ16 — Red de Mujeres Periodistas de Morelos (@ProReporMor) November 3, 2025

Dalia Villegas promovió el 3 de noviembre una denuncia contra los responsables. El día 12, la FEADLE requirió al administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación contra Oseguera, “en virtud que dentro de la carpeta de investigación en la que se actúa, obran datos de prueba que advierten la probable comisión de un hecho que la Ley señala como delito”.

Inicialmente, el 8 de diciembre, todavía en funciones como secretario de Seguridad, Oseguera requirió tener acceso a la carpeta de investigación a través de sus abogados, sin embargo, debido a que aún no se le consideraba responsable, su solicitud fue rechazada.

Momento en el que el titular de Seguridad Pública impide que periodista documente actuaciones de la Guardia Civil en Palacio de Gobierno en Morelia ?? pic.twitter.com/52cI9raNpn — PCM Noticias (@PCMNoticias) November 3, 2025

Además, sus abogados no acreditaron ser licenciados en Derecho.

La fecha para la audiencia de formulación de imputación contra Oseguera no ha sido fijada aún por un juez de control, por lo que la judicialización del caso deberá esperar hasta ese momento. La representación jurídica de la periodista confía en que pueda concretarse antes de que concluya el año, aunque esto está sujeto a la carga de trabajo dentro del Poder Judicial Federal.

La FEADLE ha determinado reconocer la calidad “de persona investigada (a Oseguera), y en estricto respeto a los derechos humanos y fundamentales que le asisten, de conformidad con lo establecido en el numeral 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetuosamente se le solicita se sirva comparecer ante esta Representación Social Federal, a efecto de hacer de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra”.