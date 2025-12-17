Productores agrícolas de Sinaloa reanudan las protestas para exigir apoyo al campo

CULIACÁN, Sin. (apro).- Productores agrícolas de Sinaloa reanudaron este miércoles las acciones de protesta en distintos puntos carreteros del estado en exigencia a mejores apoyos al campo y condiciones económicas más favorables para la producción, sobre todo del maíz.

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando productores agrícolas se apostaron en al menos cuatro casetas del centro y norte de Sinaloa. En Guasave tomaron la caseta de Cuatro Caminos, mientras que en los límites de Culiacán y Navolato tomaron la del Pisal, en la autopista Benito Juárez, y la de Costa Rica, al sur de la capital.

Las acciones consistieron en bloqueos parciales o liberación controlada del tránsito, permitiendo el paso vehicular por lapsos, aunque con afectaciones a la circulación. Los productores advirtieron que las medidas podrían endurecerse en caso de no obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades federales.

Las organizaciones del campo señalaron que la protesta responde a la falta de avances en las negociaciones con dependencias federales, particularmente en temas relacionados con precios de garantía, apoyos económicos pendientes y políticas públicas que, aseguran, han dejado en desventaja a los productores locales frente a los altos costos de producción.

Las movilizaciones continuaban activas durante este miércoles y no se descartaba que más casetas o tramos carreteros pudieran sumarse a las acciones en las próximas horas, mientras los agricultores mantienen su exigencia de una mesa de diálogo efectiva y con resultados inmediatos.