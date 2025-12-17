Recuperan caja negra de aeronave siniestrada en Toluca

TOLUCA, Edomex. (apro).- Personal de Aeronáutica Civil y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recuperaron la caja negra del jet privado que se desplomó la tarde del lunes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca; también recobraron los restos de las diez personas que viajaban de Acapulco a la capital mexiquense.

El artefacto localizado la noche de ayer será analizado por la Fiscalía General de la República (FGR) para indagar las causas del accidente del taxi aéreo tipo Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO, si bien en la grabación de la última comunicación de la aeronave con la torre de control, registrada a las 12:31 horas del 15 de diciembre, se escucha al piloto alertar: “Nos estamos desplomando”.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) practicará las pruebas de ADN para la identificación de los cuerpos, aunque por la magnitud del impacto se presume el deceso de la totalidad de viajeros.

Los ocho pasajeros, integrantes de la misma familia, entre ellos tres menores de edad, han sido identificados como Natalia, Raúl y Ximena; Raúl Gómez Buenfil, de 31 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Gustavo Palomino Olet, 50; Olga Janine Buenfil Cardone y Raúl Gómez Ruiz, de 60 años cada uno.

En tanto, los dos tripulantes, el piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61; y el copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años, tenían como residencia el municipio de Metepec.

Adicionalmente, se han realizado las entrevistas correspondientes con los familiares de las posibles víctimas en busca de esclarecer su identidad, pero los cuerpos les serán restituidos hasta que concluyan los exámenes periciales.

En el lugar del accidente, una bodega ubicada en Industria Automotriz esquina Boulevard Miguel Alemán, en la zona industrial de la Delegación San Pedro Totoltepec, en los límites con la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco, se dispuso un centro de mando en que convergen autoridades involucradas en las investigaciones.