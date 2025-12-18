Atacan vehículo y encuentran dos cuerpos en delegación de Ensenada

ENSENADA, B.C. (apro).- Un vehículo incendiado y dos cuerpos calcinados fue el saldo de un ataque registrado en la delegación San Vicente, en el municipio de Ensenada, Baja California.

La agresión fue registrada este jueves en la delegación ubicada en una zona rural a poco más de 80 kilómetros de la zona portuaria.

De acuerdo a los datos generales, a las corporaciones de seguridad les reportaron detonaciones de arma de fuego a la altura del kilómetro 107 de la carretera Transpeninsular.

Al arribar la policía municipal, poco después del mediodía, los agentes localizaron en la localidad varios casquillos percutidos, además del vehículo incendiado.

En el interior, de acuerdo a la información recabada durante el día, fueron encontrados los cuerpos de dos personas.

Como parte del protocolo, la zona fue acordonada por las autoridades para realizar las diligencias correspondientes, al tiempo que peritos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), comenzaron a procesar la escena para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas por estos hechos al sur del municipio.