Cinco elementos de Semar resultan heridos en volcadura de patrulla durante ataque armado en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Cinco elementos de la Secretaría de Marina (Semar) resultaron heridos luego de que la patrulla en la que se desplazaban volcó tras ser atacada con armas de fuego en el municipio de Frontera Hidalgo, en la frontera México-Guatemala, informaron fuentes de seguridad.

Apenas el pasado lunes, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, recorrió la frontera sur para coordinar y evaluar las acciones de seguridad en los límites en los ambos países, ante el incremento de hechos violentos en la región.

De acuerdo con reportes policiacos y militares, el personal de la Marina realizaba recorridos de vigilancia en un camino ubicado a aproximadamente dos kilómetros del río Suchiate, límite natural entre México y Guatemala, cuando fueron agredidos a balazos. En un intento por evadir el ataque, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó la volcadura.

Los elementos lesionados -cuatro hombres y una mujer- fueron identificados como Dorian “C.A.”, Elías “S.V.”, Karla Alejandra “M.P.”, Alan “H.O.” y Axel “M.A.”, quienes recibieron auxilio inmediato y fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Su estado de salud se reporta estable.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad federales y estatales desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta ahora no se reportaban personas detenidas.

En los últimos días, la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad locales han reforzado la vigilancia en la frontera sur, luego de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado registrados del lado guatemalteco la semana pasada.