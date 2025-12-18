Detienen en Tabasco a defraudador que utilizaba contratos falsos de Pemex

VILLAHERMOSA, Tab, (apro).– Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca cumplieron una orden de aprehensión en contra de Jaime “N”, señalado por presuntamente defraudar a ciudadanos tabasqueños al exhibir supuestos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las investigaciones, el imputado se hacía pasar por empresario y mostraba documentación apócrifa para convencer a sus víctimas de invertir recursos en presuntos proyectos vinculados con la empresa productiva del estado, para posteriormente fugarse con el dinero.

Las autoridades estiman que al menos 10 personas habrían sido afectadas, y existen diversas carpetas de investigación abiertas por estos hechos.

Fuentes oficiales indicaron que Pemex confirmó que los contratos presentados por Jaime “N” eran falsos y no correspondían a ningún vínculo legal o comercial con la paraestatal.

Tras su detención, los abogados del imputado han presumido presuntas relaciones con instancias de gobierno y asegurado que su cliente no permanecerá en prisión, aunque las autoridades no han confirmado dicha versión.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar el monto del daño patrimonial y la posible existencia de más personas afectadas.