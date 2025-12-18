Juan Carlos Hank Krauss, exregidor de Tijuana, renuncia al PVEM

ENSENADA, B. C. (apro) .- Juan Carlos Hank Krauss, hijo del empresario y exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, renunció al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), organismo al que se vinculó para intentar una senaduría por Baja California en el 2024.

La renuncia se aprecia en una carta divulgada el miércoles 17 de diciembre a la prensa; Hank Krauss cuenta con 38 años y apenas debutó en política desde el 2021, en una regiduría en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

En este tiempo ha pasado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Encuentro Solidario de Baja California (PESBC) -avivado en la entidad por el clan Hank-, y el PVEM, respectivamente.

Aunque en la misiva no se indicó el siguiente paso político, a principios de noviembre pasado mostró cercanía con Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, en una fotografía que generó especulaciones rumbo a los comicios 2027.

La carta renuncia está dirigida a Jorge Emilio González, presidente del PVEM, y tiene fecha del 1 de diciembre, con firma de recibido del 17 de diciembre, por parte de Raúl Servín Ramírez, del Jurídico del CEN de dicho partido.

Carta de renuncia de Juan Carlos Hank Krauss al PVEM. Foto: Especial

Según las razones expuestas, Hank Krauss se muestra agradecido y que “se cumplió” el objetivo de “abrir diálogos, sumar voluntades” y “acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones”, así como la recuperación del registro del partido tras 10 años de haberlo perdido.

“Sin embargo, las demandas expresadas por la gente y la fuerza de las causas que emergieron durante el camino me obligan a ampliar mi actividad social y a dedicar esfuerzos a proyectos que trasciendan los límites partidistas y los acuerdos políticos entre grupos, para generar un impacto directo en las comunidades”, refirió el político.

La trayectoria de Juan Carlos Hank Krauss

Regidor PES BC Ayuntamiento de Tijuana 2021-2024

Formación Académica

2014-2017 ingeniería Industrial Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad campus Tijuana, BC.

2012-2013 Gestión cultural Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Guadalajara, Jalisco.

2007-2009 Ingeniería Industrial Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad campus Tijuana, BC.

Nivel Máximo de Estudios

Ingeniería

Experiencia Laboral