Se enfrentan Guardia Nacional y presuntos talamontes en Xalatlaco; hay al menos un muerto (Video)

TOLUCA, Edomex (apro).- Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México con presuntos talamontes en la comunidad Morelos/Tejocote, en el municipio de Xalatlaco, dejó como saldo una decena de heridos (siete de ellos uniformados) y hasta dos civiles muertos.

El reporte de la Policía Estatal asegura que alrededor de 30 taladores ilegales retuvieron a los uniformados durante un operativo realizado alrededor de las 7:00 horas de este jueves, por lo que intentaron rescatarlos, pero fueron agredidos; por su parte, usuarios de redes sociales indican que los vecinos cerraron el paso a los elementos con ayuda de una camioneta que atravesaron en mitad de la calle.

En videos que circulan en redes sociales se advierte que los civiles se encontraban equipados fundamentalmente con palos, aunque no se descarta que portaran armas de fuego, al tiempo que los elementos policiacos les apuntaron con sus armas y después habrían disparado, a pesar de que la multitud les advertía que se encontraban en las inmediaciones de un jardín de niños y una escuela primaria, y que los menores podrían resultar afectados.

Imagenes explicitas. Asi grababa esta persona la balacera entre pobladores y policías en #Xalatlaco, cuando fue herido.



Señalan pobladores que hay, al menos, 15 civiles heridos. Las personas que nos envían este video señalan que no portaban armas de fuego.

Luego de los disparos, en las imágenes primero se enfoca en la pierna de uno de los civiles que presuntamente recibió un impacto, y se observa una mancha color roja que resalta sobre el color claro de su pantalón.

Después, quien porta el teléfono celular con el que se grabaron los hechos consigna el traslado, entre varias personas, de un hombre que también habría resultado lesionado.

En otro de los videos se escucha a uno de los pobladores referir que los policías “ya mataron a uno”, mientras un vecino más pide a sus compañeros guardar la calma porque los uniformados ya cargaron el arma. Cuando comienzan los disparos, quien levanta la imagen resultó herido en una pierna. “Me dieron”, se le escucha indicar.

Versiones de los pobladores exponen que en el lugar del encontronazo habría muerto un hombre identificado, de forma preliminar, como Aldo “N”, y otro más habría fallecido durante el traslado a un hospital, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado los saldos.

Luego del enfrentamiento se desplegaron refuerzos para restablecer el orden en la zona, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Xalatlaco es un municipio boscoso que colinda al oriente con el Ajusco, en la Ciudad de México; su vocación lo hace susceptible para la comisión de delitos ambientales, de manera que con frecuencia se presentan tensiones entre autoridades y supuestos talamontes.