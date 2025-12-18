Vía fast track eliminan en Sinaloa a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información

CULIACÁN, Sin. (apro).- Legisladores de Sinaloa aprobaron por mayoría y vía fast track la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información (CEAIP), luego de que en menos de una semana la propuesta de Ley salida del gobernador Rubén Rocha Moya fuera leída, turnada a comisiones y aprobada por el Congreso local.

Fue apenas el lunes 15 en que la propuesta fue recibida y al día siguiente se llevó a cabo la primera lectura en sesión ordinaria para posteriormente este jueves 18 ser votada en el pleno con 30 a favor a través de la aplanadora de Morena y sus partidos satélites aliados del Verde Ecologista y el PT.

La minoría del PAN, PRI y MC apenas lograron nueve votos en contra de entre 40 diputados y diputadas que conforman la actual legislatura.

Según el Congreso, esta reforma a la Ley “representa un avance en la estructura gubernamental”, ya que los órganos encargados de la controlaría interna de todas las instancias públicas y autónomas asumirán la “responsabilidad de garantizar el derecho a la información pública y la protección de datos personales, con plena autonomía funcional”.

Con esto, Sinaloa se suma a la tendencia nacional que desde diciembre de 2024 a nivel federal se consignó con la desaparición del INAI.

El argumento principal para concretar la desaparición de la CEAIP es sobre la austeridad y un mejor manejo de los recursos públicos, según el dictamen que este día se aprobó.