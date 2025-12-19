Adjudican contrato millonario a hermanos de diputado morenista para construir casas del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo ganaron un contrato federal por 993.9 millones de pesos para construir mil 808 viviendas del Bienestar en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó el contrato CO-PVB-095-2025 a la empresa Agicresa S.A. de C.V. El denominativo de la firma es un acrónimo de los nombres y apellidos de sus fundadores: Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del actual integrante de la bancada de Morena.

Con base en la escritura pública No.39,495, pasada ante la fe del notario público número 8 de la ciudad de Pachuca, Carlos Fernando Licona Rivemar, Agicresa fue constituida el 26 de mayo de 2005 por dos accionistas, Arturo y Gibrán.

Con el actual gobierno hidalguense de Julio Menchaca Salazar, los Crespo Arroyo han recibido contratos de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), como el NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002, por 11 millones 910 mil 606.60 pesos, para la construcción del bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional (IFP), con trabajos preliminares, así como de muro de contención y adheridos.

El contrato asignado por el Infonavit establece que, por cada casa que desarrollarán los hermanos del legislador federal, recibirán 599 mil 750 pesos, para un total de 993 millones 948 mil pesos finales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, la persona que vende el predio de 10 hectáreas sobre el cual se erigirán las viviendas cobrará por cada una de éstas, por concepto de suelo, 50 mil pesos, que también serán pagados a Agicrespa, por lo que recibirá otros 90 millones 400 mil pesos, según el convenido signado el pasado 28 de agosto, disponible en Infonavit Constructora S.A. de C.V.

En ese documento, las partes igualmente estipularon la posibilidad de anticipo de 30 por ciento para el inicio de obra.

El 14 de agosto de 2019, Ricardo Crespo Arroyo renunció a una militancia de más de 20 años al PRI, al cual dirigió en Hidalgo durante la gubernatura de José Francisco Olvera Ruiz, de quien también se desempeñó como coordinador del Despacho.

Adherido a Morena, recibió la candidatura a la diputación por el Distrito Electoral Federal 6 de Hidalgo, cuya cabecera es Pachuca, entre acusaciones de un sector de las bases por entregar a expriistas que antes combatieron al partido las nominaciones.

Desde el 29 de agosto de 2024 desempeña el cargo que culminará al 31 de agosto de 2027.

Con el gobierno de Menchaca, que inició en septiembre de 2022, la empresa de sus hermanos también ha recibido el contrato NOR-2023-LP-TREVE-SIPDUS-MU-111, de noviembre de 2023, con un valor de 7 millones 133 mil 700.27 pesos, para “preliminares, renivelación de pozos y registros, obras de drenaje, terracerías, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta asfáltica, guarniciones, señalización horizontal y mampara” en el municipio de Progreso de Obregón, igualmente asignado por la SIPDUS.

A la par, ha recibido permisos para construcción en Querétaro, de acuerdo con datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Además del complejo inmobiliario en Zempoala, municipio que integra la zona metropolitana de Pachuca, el Infonavit otorgó el contrato CO-PVB-094-2025 para mil 920 viviendas más en Tepeji del Río, pero a Constructora Dazna, que en noviembre del año pasado recibió de SIPDUS una asignación por 9 millones 677 mil 870.11 pesos para modernizar el camino Jacala-Quetzalapa, en el municipio de Jacala (segunda etapa).

Asimismo, en octubre de 2023 recibió otro contrato por 27 millones 89 mil 714.51 pesos para obras preliminares, terracerías, subrasantes, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta asfáltica, obra complementaria y señalización en la localidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Apan, basado en el EO-SIPDUS-N381-2023.

Con Infonavit, esta firma, cuyo representante es Carlos Eduardo Luna Mora, recibirá 1 mil 55 millones 998 mil 80 pesos.