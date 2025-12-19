Artículo 19 acusa “uso abusivo del derecho” y represalia contra el periodista Rodolfo Ruiz

PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 México y Centroamérica exigió un alto al uso del derecho penal, así como garantía al debido proceso en el caso del periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta, quien el 17 de diciembre fue imputado por el delito de lavado de dinero.

En un comunicado, la agrupación advierte que este proceso iniciado en contra de Ruiz representa “un uso abusivo del derecho y se vislumbra como una represalia por sus publicaciones en las cuales expone extorsiones a empresarios por funcionarios de la Fiscalía poblana”.

Refiere que la investigación contra el periodista poblano tiene su origen hace cinco años y es realizada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) de la Fiscalía General del Estado, misma que fue expuesta por Ruiz en una investigación periodística, que derivó en la destitución de dos fiscales acusados de extorsionar a empresarios.

“El trabajo periodístico de Rodolfo Ruíz ha impulsado investigaciones ante la Fiscalía General de la República en contra de funcionarios dentro de la propia Fiscalía poblana”, apunta Artículo 19. “Llamando la atención que la propia fiscalía que Rodolfo expuso, sea ahora quien entregue a un juez de control una carpeta que tardó 5 años en integrar”.

“El uso de procesos judiciales o ministeriales en contra de periodistas por parte de autoridades”, expone, “pretenden el silenciamiento, la autocensura, y en este caso la represalia por haber documentado periodísticamente delitos por parte de funcionarios de la propia Fiscalía que hoy son acusadores”.

También, señala violaciones al debido proceso cometidas por parte del ministerio público y omisión de garantías procesales por parte de Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Centro, durante la audiencia en la cual se formalizó la imputación y se le dictaron al periodista medidas cautelares.

“ARTICLE 19 detectó violaciones al descubrimiento probatorio, en consecuencia, faltas al principio de lealtad y por ende violaciones al debido proceso, consagrado en la Constitución mexicana en su Artículo 20 A), así como en el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que el Estado debe garantizar a toda persona imputada que tendrá todo el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa de manera adecuada”, recalca.

Expresa su preocupación por determinación de la autoridad juzgadora de llevar esa audiencia de imputación del 17 de diciembre a puerta cerrada, desalojando incluso a familiares y medios de comunicación de la sala sin justificación alguna.

Además, agrega que ésta no es la primera vez que el medio e-consulta y Ruiz han sido víctimas de acoso judicial, pues en las administraciones pasadas del gobierno poblano, el medio y su director fueron víctimas de arriba de 8 procesos por distintas vías legales.

En su comunicado, Artículo 19 exhorta al juez Baltazar Ávalos para que en la próxima audiencia señalada para el día 23 de diciembre, garantice la adecuada defensa, el debido proceso y el principio de publicidad, así mismo llama a la Fiscalía de Puebla a abstenerse de utilizar el proceso penal como mecanismo de represalia contra la prensa y en particular contra Ruiz y e-consulta.

En los primeros siete meses de este año, esta organización documentó al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa, “siendo Puebla un estado clave donde se repiten estos patrones desde hace ya varios años”.