Desalojan a familias por incendio en el basurero de Culiacán (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un incendio que comenzó la noche del jueves en el basurero municipal de Culiacán sigue sin ser sofocado, por lo que los trabajos entre autoridades de Protección Civil del estado y municipal junto a Bomberos se han mantenido en la zona, ubicada en el extremo norte de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Protección Civil, las llamas del siniestro podrían durar activas de 24 a 48 horas, por lo que prepararon un albergue en Ciudad Universitaria para vecinos del sector debido a las emisiones.

El incidente ha afectado a por lo menos 250 familias de sectores aledaños, así como de pepenadores, según el censo realizado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

La zona del basurero municipal ha sido área de campamentos de familias desplazadas de Badiraguato y del poblado de Tepuche, víctimas de la violencia por la disputa entre facciones del crimen organizado.

De acuerdo con las autoridades, el fuego comenzó alrededor de las 20:00 horas del jueves y se han prolongado durante todo este viernes.

Respecto a las causas del siniestro aún no se conocen, por lo que se mantienen los trabajos en la zona monitoreando explosiones por emisiones de gases tóxicos.