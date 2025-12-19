Genera polémica sorteo de la UABC; el jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas ganó 25 mdp. Foto: UABC

ENSENADA, BC. (apro).- Un grupo de 19 colaboradores generó polémica al ganar mediante la modalidad de “vaquita” 25 millones de pesos, en el 95º Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al supuestamente estar entre ellos el jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas de la misma universidad.

El premio es de los más esperados del año y el sorteo fue realizado el pasado 11 de diciembre; mediante una transmisión en vivo, las autoridades anunciaron como ganador a “Roberto”.

Sin embargo, en los siguientes días comenzaron a circular especulaciones de que supuestamente se trataba de “un alto funcionario” de la propia universidad, por lo que la universidad tuvo que salir a aclarar la situación debido a la presión en redes sociales.

De esta forma, el 17 de diciembre, la tesorera de la UABC, Gabriela Rosas Bazúa, publicó un posicionamiento en el que explicó el mecanismo del sorteo.

Para esto, refirió que dicho sorteo se llevó a cabo con las normas de la Secretaría de Gobernación, como solicitar permiso y contar con la presencia de un inspector, quien dio fe de la legalidad y constató la transmisión en vivo.

“El boleto ganador 19802 fue adquirido bajo la tradicional modalidad de ‘vaquita’ registrada a nombre de Roberto e integrada por 19 personas que participaron con 107 boletos. Ninguna de las personas integrantes tiene relación con la organización, producción o ejecución del sorteo, cumpliendo estrictamente con el artículo 36 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, explicó la tesorera.

Rosas Bazúa enfatizó que es común que se participe mediante la “vaquita”, y en este caso se integró principalmente con colaboradoras y colaboradores de la institución adscritos a diversas áreas.

La tesorera agregó que el 77 por ciento de la venta de boletos se hizo por parte del personal y estudiantes de la universidad, mientras que el resto se colocó con apoyo de la comunidad.

El premio finalmente fue entregado en privado este jueves 18 de diciembre, pues la universidad brinda dicha opción.

“Los funcionarios pueden participar”

En atención a los medios de comunicación durante este jueves 18 de diciembre, la tesorera Gabriela Rosas Bazúa aclaró que los funcionarios sí pueden participar y descartó irregularidades.

Aclaró a la prensa que el personal de Sorteos, el rector y ella misma, al tratarse de la representante legal, son las personas que se encuentran impedidas de participar, pero sí lo pueden hacer alumnos, docentes, funcionarios, trabajadores administrativos y trabajadores de servicios.

“¿Quiénes no participan? Que ya les expliqué quienes no participan y, a partir de ahí, quienes sí pueden participar. La inquietud es: ¿Los funcionarios pueden participar? Y la respuesta es sí pueden participar. La comunidad lo puede ver como una participación indebida porque también nos ha faltado dar a conocer”, declaró.

Conforme a datos recabados por los medios de comunicación Radar BC y La Voz de la Frontera, “Roberto” se refiere presuntamente a Roberto Carlos Zamudio Cornejo, jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas de la misma universidad, y quien en el organigrama está por debajo de la Tesorería, además de que su cargo es un nombramiento del Patronato Universitario, organismo que se encarga de realizar los sorteos.