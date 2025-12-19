Indagan red de venta ilegal de aretes ganaderos en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) abrió una carpeta de investigación por la presunta venta ilegal de aretes para ganado en el municipio de Balancán, un esquema que habría permitido simular la identidad de ganaderos y vulnerar controles sanitarios y de propiedad pecuaria.

De acuerdo con la FGE, la indagatoria se sigue contra quien resulte responsable por los delitos de abigeato, asociación delictuosa, robo de identidad y falsificación de documentos oficiales, al integrarse expedientes con los que se hacía pasar como productores ganaderos a personas ajenas a esa actividad, en perjuicio tanto de particulares como de instituciones públicas.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJ) en instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT), donde se aseguró documentación y equipo que será sometido a análisis por áreas técnicas especializadas para identificar a los responsables de estas prácticas.

La dependencia confirmó, además, que el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, sostuvo una reunión con dirigentes de organizaciones ganaderas del estado, quienes expresaron su disposición a colaborar con la investigación y a que se sancione a los responsables de los hechos.