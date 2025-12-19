Murió José Antonio Quintana Fernández, figura clave en la fundación de “El Yunque”

PUEBLA, Pue. (apro).- José Antonio Quintana Fernández, empresario poblano considerado una figura clave en la fundación de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, murió este jueves 18 de diciembre a la edad de 89 años.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fundada en 1973 por Quintana Fernández, confirmó el fallecimiento del también académico, a quien ubica como “pilar fundamental” en la creación y consolidación de esa institución educativa.

De acuerdo con diversas publicaciones, Quintana Fernández fue segundo jefe general de esa organización cuando surgió en Puebla en la década de los 50, impulsada por el obispo Octaviano Márquez y Toris, y articulada por diversas redes católicas, antisemitas y contrarias al avance de la izquierda en México.

En 1979, Quintana Fernández pasó a ser el máximo jerarca de esa agrupación ultraconservadora, que ha sido ligada al PAN, tras el asesinato de Ramón Plata Moreno.

El periodista Álvaro Delgado, autor del libro El Yunque, la Ultraderecha en el poder, identifica a Quintana Fernández como el impulsor de la expansión nacional e internacional de esa organización en España, América del Sur y Estados Unidos.

Ingeniero civil y empresario del sector de la construcción, también es considerado clave en la conformación de cuadros jóvenes de El Yunque que fueron insertados en partidos políticos, cargos públicos, universidades, asociaciones civiles y órganos empresariales.