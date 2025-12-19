Reanudarán proceso contra exedil de Frontera, Coahuila, por amenazas a la periodista Mayra Cisneros

SALTILLO, Coah. (apro).- El próximo lunes 22 de diciembre se reanudará el proceso contra el expresidente municipal de Frontera, Florencio “N", quien en el 2018 amenazó a la periodista Mayra Cisneros Reyes, informó en un comunicado la organización Propuesta Cívica.

La audiencia se programó para las 10:00 horas del próximo lunes y será presidida por el Juez José Daniel Olvera López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, quien resultó electo en el reciente proceso de elecciones del Poder Judicial de junio de 2025.

El proceso se reanuda tres años después, luego que la organización interpuso el juicio de amparo indirecto 280/2025 en el Juzgado Tercero de Distrito porque la programación del mismo fue estimado para septiembre de 2026, pese haber concluido la etapa intermedia

"Esta calendarización constituía una violación flagrante a los parámetros constitucionales de justicia pronta y expedita, así como a los plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), revictimizando a la periodista y perpetuando el ciclo de impunidad", señala la organización en el comunicado.

La amenaza contra la periodista, que se desempeñaba como conductora en una radio local de la región centro en el estado de Coahuila, ocurrió durante la cobertura de las campañas electorales en 2018.

“Estos hechos obligaron a la periodista a suspender su labor y a desplazarse de su lugar de origen para salvaguardar su integridad, condición de vulnerabilidad en la que permanece hasta el día de hoy, imposibilitada de retornar a su hogar y desarrollar su labor periodística", agrega Propuesta Cívica.

Cabe mencionar que, pese a la gravedad del caso por tratarse de una periodista desplazada, el exgobernador de Coahuila y hoy senador de la República, Miguel Ángel Riquelme Solís, nunca lo reconoció como tal y por ello no se crearon tampoco condiciones para el retorno de la periodista.

La denuncia por amenazas se presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2018 y fue judicializada a finales de 2019, pero hasta seis años despues se llega a la etapa de juicio oral.

"Este caso es emblemático de la violencia estructural que enfrentan las y los periodistas en México, donde las autoridades figuran frecuentemente como los principales agresores. Ahora, el Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar su independencia y compromiso con la verdad y la justicia, asegurando que Mayra Cisneros acceda a la justicia y pueda comenzar a reconstruir su vida", afirmó Sara Mendiola Landeros, directora Ejecutiva de Propuesta Cívica.

La organización hizo un llamado al Poder Judicial y particularmente al juez responsable del caso para que la audiencia se realice "bajo los más estrictos estándares de imparcialidad e independencia” para” garantizar el debido proceso con perspectiva de derechos humanos y asegurar el derecho de la periodista a la verdad y la justicia", considera la organización.