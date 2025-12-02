Administración de Rubén Rocha prepara mega deuda por 2 mil 200 mdp

CULIACÁN, Sin. (apro).- La administración de Rubén Rocha Moya plantea un nuevo mega préstamo por 2 mil 200 millones de pesos pagaderos en 20 años. La solicitud, de acuerdo al secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Huicho, parte de la necesidad de hacer frente a la herencia de las administraciones de Quirino Ordaz Coppel y Mario López Valdez.

La deuda que arrastra la administración de Rocha es por 5 mil 251 millones de pesos heredados de la administración de Ordaz Coppel y por 11 mil 890 millones de López Valdez.

Una vez cumplida la solicitud de préstamo Rubén Rocha dejará?al próximo gobierno una deuda a largo plazo de 7 mil 339 millones de pesos a pagarse hasta el 2046.

“En resumen estaríamos entregando una deuda de saldo a largo plazo de 7 mil 339 millones de pesos, lo cual significa una reducción de más de 9 mil 802 millones de pesos en la deuda estatal recibida. Esto para nosotros significa un rescate financiero a las finanzas del estado, y además de la eliminación a corto plazo de otras administraciones de las finanzas estatales”, señaló el titular de finanzas en Sinaloa.

Rocha recibió deudas de 17 millones 141.3 millones de pesos por concepto de aguinaldos de 2021, así como de malas prácticas en Hacienda, retenciones no enteradas de aportaciones al ISR de trabajadores jubilados del Instituto de Pensiones (IPES) e ISSSTEESIN, entre otros.

Este es el segundo monto solicitado por Rocha Moya, luego de que, durante el 2024, solicitó un préstamo por el mismo monto de 2 mil 200 millones de pesos para realizar obra pública, bajo el argumento de que no habían recursos debido a las deudas heredadas de las administraciones de Quirino Ordaz y Mario López Valdez en dos sexenios.

Respecto a la solicitud el secretario de Administración y Finanzas explicó que el nuevo crédito se destinará a financiar proyectos productivos en 2026 y 2027.