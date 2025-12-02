AMLO no agravió a Calica con sus dichos en mañaneras: Magistrados de Quintana Roo

El expresidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre Calica en una conferencia matutina de Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Los dichos verbales emitidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador contra Calica, que concluyeron en la clausura de actividades de extracción de material pétreo en Playa del Carmen, no representaron un agravio a la empresa de origen estadunidense, sentenciaron magistrados federales de Quintana Roo al resolver un amparo.

Integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de esta entidad determinaron que López Obrador, quien recientemente reapareció en la escena pública, no agravió a la filial de Vulcan Materials Company desde la conferencia matutina del 2 de mayo de 2022.

En esa fecha, el expresidente solicitó inspeccionar a la empresa por el supuesto incumplimiento de detener la extracción de material pétreo.

Calica solicitó un amparo al alegar que la orden de clausura ocurrió con vicios administrativos, porque fue de manera verbal.

Con esto, buscó anular las clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 5 de mayo de 2022, tres días después de los dichos de AMLO desde Palacio Nacional.

“Son infundados los agravios, pues se estima que en efecto, la orden verbal del Presidente de la República, es un acto consumado de modo irreparable, cuyos efectos se agotaron en el momento que se emitió”, se lee en la sentencia de amparo en revisión 267/2023, emitido el viernes 28 de noviembre por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo con sede en Cancún.

Los magistrados determinaron que la orden verbal no constituye un acto de autoridad porque no fue enviado por escrito, tal como establecen las leyes mexicanas.

“Careció de motivación y fundamentación ya que ni siquiera fue emitido por escrito”, reiteraron los magistrados, en la sentencia consultada por Proceso.

Calica desde el principio reclamó, vía juicio de amparo, el actuar del presidente en sus conferencias matutinas; no obstante, no fue beneficiada en una primera sentencia emitida en diciembre de 2022 por un juez federal de Cancún.

Inconforme, impugnó por esas mismas fechas. Dos años después este juicio llegó a su fin al declararse inapelable.

Calica fue clausurada en mayo de 2022 por la Profepa por daños ambientales. Sus terrenos, de alrededor de dos mil 200 hectáreas, se ubican a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.

En 2024 emitió un comunicado con el que aseguró ser objeto de una campaña de persecución, supuestamente orquestada desde las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente la empresa no puede ejecutar labores de extracción de material pétreo para su envío a los Estados Unidos, porque además de las clausuras impuestas, sus terrenos quedaron dentro de la recién decretada Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que impide actividades de impacto ambiental, también decretado por el antecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.