Ataque en bar La Resaka fue para ultimar a un cercano de "El Cuquis": Gabinete de Seguridad Hidalgo

HIDALGO (apro) .- El comando armado que atacó el centro nocturno “La Resaka” en Tula de Allende, Hidalgo, la madrugada del sábado 29 de noviembre, tenía como objetivo ultimar a una persona cercana a un líder criminal de la región, quien, sin embargo, se presume que logró escapar, ya que no está entre las seis víctimas mortales ni los ocho lesionados con las armas de grueso calibre que empleó el grupo de sicarios.

Esa es la reconstrucción de los hechos sobre la masacre en el bar ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, que hizo el Gabinete de Seguridad del gobierno del estado, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) y la Secretaría de Gobierno (Segob).

El ataque lo atribuyó a la disputa territorial entre Los H y Los Solas, antes una misma organización delictiva que, tras la detención el 15 de marzo pasado de su líder Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, “El H”, y el asesinato –tres días después– de su hermano José David –quien era visto como el sucesor al mando–, se escindieron y libran una batalla a muerte.

Según la radiografía delictiva elaborada por la SSPH, las facciones son lideradas por J. L. S. Z., alias “El Cuquis” y L. B. D. R., “El Perico”, cuya confrontación, según la narrativa oficial, se habría extendido a “La Resaka”.

“De acuerdo a la información que tenemos, es que en el centro nocturno se encontraba una persona muy cercana a alias ‘El Cuquis’, que se dedica principalmente al narcomenudeo. El otro grupo llegó a ejecutarlo y ahí surgió el tema que ya sabemos”, expuso el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri.

En la agresión armada, además de las ráfagas de fuego contra las personas que se encontraban adentro, el comando roció gasolina a la entrada, pero, finalmente, no incendió el sitio en el que se encontraban sobrevivientes.

“Por el que iban no está dentro de las personas fallecidas. Aquí tuvo el tiempo de irse si es que estaba ahí, pero no podemos precisar exactamente bien cuándo llegó y cuánto estuvo ahí, lo único que nos arroja el tema de inteligencia es que iban a ejecutar a una persona muy cercana a ‘El Cuquis’, que es su control en el tema de la venta de drogas en la región”, añadió el jefe de la policía estatal en conferencia del Gabinete de Seguridad para dar cuenta, dos días después, de los acontecimientos en Tula.

Cuestionado de manera concreta si este presunto criminal, que era el objetivo, escapó y, antes, cómo habrían identificado su presencia en el sitio y después la huida, Cruz Neri, respondió acotadamente que “con inteligencia”, para luego insistir que “no se encontraba entre los fallecidos ni entre los lesionados”, reservando también la identidad de este presunto cercano a “El Cuquis”.

Respecto a quiénes eran las víctimas y si hay civiles entre ellas, el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, dijo que es un dato reservado por el curso de las investigaciones. “Pronto lo van a saber, muy pronto lo van a saber”, se comprometió.

Luis Cruz Mera, subprocurador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), añadió que durante “el evento que se da, participaron aproximadamente ocho individuos; eso fue, aproximadamente, a la 1:30 de la madrugada”.

El comando, agregó, arribó en dos camionetas y utilizó armamento de grueso calibre: 7.62, .223 y 9 milímetros.

“Este tipo de eventos es el primero que se nos ha dado”, argumentó, para después decir que en los últimos tres meses han realizado en conjunto con las corporaciones de seguridad del estado y la Guardia Nacional (GN) cinco operativos en Tula, Atitalaquia y Mixquiahuala en los que han asegurado 36 armas, chalecos tácticos, cartuchos de diferentes calibres y nueve vehículos, uno blindado.

“En el evento que tuvimos en Atitalaquia incluso tenían una persona privada de la vida con candados en las manos”, expuso Cruz Mera, al tiempo de afirmar que tienen órdenes de aprehensión giradas contra integrantes de estas dos organizaciones, aunque omitió el número porque, planteó, afectaría el curso de indagatorias vigentes.

“Si nosotros damos la cantidad, las mismas células pueden tratar de indagar o adivinar esos temas”, añadió Fernández Hasbun.

En tanto, el titular de la AIC externó que han asegurado a líderes delincuenciales “de corto alcance”, entre ellos, citó, “El H”, líder de la agrupación escindida, por la que atribuyen la violencia actual en la región de Tula, así como “al llamado Chino Mayoreo”, un presunto distribuidor de droga en el Valle del Mezquital, líder del denominado Grupo Fantasma y aprehendido en agosto de 2024.

Sobre el bar la “Resaka”, el secretario de Gobierno externó que “evidentemente, al ser punto de reunión, como se desprende del trabajo de inteligencia, de grupos delictivos, pues al encontrarnos ahí, aun sin pertenecer a ningún grupo, puede complicarnos nuestra estancia. Lo recomendable es evitar acudir a este tipo de acontecimientos y sobre todo en horas de la madrugada”.

Al centro nocturno lo denominó como uno de “condiciones muy precarias”. Previamente, había expuesto que, en materia de seguridad, el gobierno ha concretado “golpes muy certeros que ha dado lugar a que estos grupos delincuenciales se vean sensiblemente disminuidos”.

El pasado 26 de noviembre, en conferencia de prensa tras su comparecencia ante integrantes de la LXVI Legislatura de Hidalgo como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Seguridad había respondido que no veían ninguna organización delictiva como amenaza y que, en el caso de las facciones Los Solas y el cártel de Los H, sólo faltaban cinco cabecillas por detener, además de destacar la detención de 70.

Cuestionado en la conferencia de este día cómo grupos que no representan amenazas para el estado consuman un ataque directo y letal, con la capacidad de fuego exhibida, el mando policial contestó:

“Todas las bandas criminales siempre buscan la manera de reclutar más personal y hacerse de más armamento. Hace unos días aseguramos, ahí mismo, en estas bandas criminales, a 23 personas con armas largas y armas cortas. Estamos dando seguimiento a ellos, tenemos información importante, inteligencia, y la vamos a actualizar y vamos operando constantemente.

“Las células, desde luego, buscan la manera de agruparse, de irse a otro lado (…) aquí la pugna criminal es muy clara: la del ‘H’, que se separa por cuestiones de traiciones entre ellos, una comandada por ‘El Cuquis’ y otra por ‘El Perico’, que son las cabecillas en este momento que están peleándose esta pugna, el control principal del robo de hidrocarburo. Son muchísimos kilómetros de ductos aquí en el estado y esa es la pugna principal”, insistió.

“El tema de los aseguramientos es importante para que no sigan delinquiendo. Hemos asegurado a bastantes personas de esa organización (Solas y Los H), el tema es que no llevan delinquiendo dos, tres años, llevan décadas (…) se organizan, se reorganizan y tienen recurso para delinquir. Vamos disminuyendo su capacidad de fuego y agresión. Imagínense esas 70 personas (detenidas) en la calle, pues generarían más violencia”, reflexionó.

CJNG y Los H, posible alianza

Proceso publicó que el pasado 12 de agosto, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe sobre la detención de “generadores de violencia” en siete estados del país, presuntamente relacionados con homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

En el Estado de México, informó sobre la detención “de dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo delictivo local Los H”; en esa operación, añadió, aseguraron once inmuebles, tres predios y un vehículo.

En la misma imagen exhibida se mostró la vinculación del CJNG con otras organizaciones, como La Familia, con la detención de 26 integrantes de ambos cárteles. Con ello, sugirió la posible vinculación entre Los H y el Cártel Jalisco.

Cruz Neri aseveró que no han tenido información sobre una alianza entre estas organizaciones criminales en Hidalgo: “seguramente la tendrán allá en México. Ellos están trabajando en el gobierno federal y no nos dicen a nosotros el sentido de sus investigaciones. Nos pide apoyo, sí, con información o algún seguimiento, pero así que nos digan precisamente una información”, no.

Tanto instancias de inteligencia en México como en Estados Unidos coinciden que el esquema de crecimiento del CJNG está basado en su modelo de franquicias, que permite a cada grupo local que se suma personalizar sus operaciones de acuerdo con áreas específicas de cada territorio.

Lo que agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) han observado es que cuando una franquicia se une, el cártel se expande, maximiza sus ingresos por medio de ese modelo y no paga los costos operativos de dichas franquicias, aunque sí recauda un porcentaje de las ganancias totales.

La DEA, en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025, sitúa a tres cárteles en Hidalgo: Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.