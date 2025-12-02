Balacera en Rosarito deja dos policías heridos, seis detenidos y un criminal abatido

Los seis sujetos detenidos en relación a una balacera contra policías en Playas de Rosarito, Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- Una balacera registrada en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, dejó un saldo de dos policías heridos durante el enfrentamiento, un atacante abatido y seis personas detenidas por las corporaciones de seguridad.

Conforme a los datos generales, el grupo de presuntos agresores, al parecer, atacó durante la tarde del domingo a una familia en las cercanías del rancho El Álamo, ubicado por el restaurante Edén, por lo que fueron reportados a la policía municipal.

Al llegar los agentes al lugar, fueron detectados por los hombres armados e inició un intercambio de disparos entre las partes, además de que pretendieron huir con rumbo a un cañón cercano, pero finalmente fueron alcanzados a la altura de la colonia Vista Horizonte.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados este lunes 1 de diciembre, un policía resultó herido de un balazo en la rodilla izquierda, mientras que otro uniformado sufrió una fractura en la mano izquierda tras una caída durante la refriega.

Por la parte de los presuntos agresores un sujeto quedó abatido en el lugar.

Los seis detenidos fueron identificados como Reynaldo “N” (de 43 años), Omar “N” (24), Maurilio “N” (18), Eulogio “N” (34), Christian “N” (26) y Ramón “N” (20).

También les decomisaron seis armas largas, dos armas cortas y cinco cargadores.

De acuerdo con la información oficial, en dicho operativo participó la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).