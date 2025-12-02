Capturan a joven de 16 años como presunto responsable del asesinato de la abogada Emilia Ortega. Foto: SSPCM

ENSENADA, BC (apro).- Un adolescente de 16 años fue arrestado como presunto responsable del asesinato de la abogada Emilia Ortega Aceves, registrado el pasado 18 de noviembre en el municipio de Tijuana, Baja California, y que generó protestas del gremio en la entidad.

La captura fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), en contra de Daniel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión activa como presunto responsable del delito de feminicidio.

Según los datos divulgados del día del crimen, se refirió al menos tres personas en el ataque, además de que se habrían usado dos armas, y que fueron recogidos de la escena casquillos 9 mm.

El ataque ocurrió contra la doctora en Derecho y excatedrática de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de 59 años de edad, ocurrió cuando se trasladaba en un Toyota gris, en la intersección de las calles Mulegé y Cañón, en la colonia Altamira.

Sin embargo, este lunes 1 de diciembre la policía municipal informó mediante un comunicado que la detención se llevó a cabo “durante un recorrido preventivo” en la colonia Guerrero.

“Donde los oficiales decidieron abordarlo para realizarle una entrevista y verificación de datos. Este procedimiento llevó a la confirmación de la orden de aprehensión existente, lo que resultó en su inmediata detención”, afirmaron.

Agregaron que Daniel “está señalado por su supuesta participación en el homicidio de la abogada Emilia Ortega”, por lo que fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Lo que sigue es que dicha dependencia deberá presentarlo ante el juez que emitió el requerimiento judicial, y que será el sistema judicial quien determinará la participación de Daniel en el delito que se le imputa, así como las sanciones correspondientes si se comprueba su culpabilidad.

Tras el asesinato de la abogada Emilia Ortega Aceves se pronunciaron diferentes barras, colegios y asociaciones, para exigir una resolución del caso a la FGE.

Incluso realizaron una concentración y marcha silenciosa el pasado lunes 24 de noviembre, donde también señalaron que han sido asesinados 14 abogados -con la catedrática incluida- en lo que va del sexenio.