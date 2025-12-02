Caso Cecilia Monzón: otorgan suspensión que frena sentencia de López Zavala por violencia familiar

PUEBLA, Pue., (apro) .- En una nueva dilación para que el político Javier López Zavala reciba sentencia en el juicio por el delito de violencia familiar cometido contra la fallecida abogada Cecilia Monzón, ahora el Juzgado Quinto de Distrito en Material Penal le concedió suspensión definitiva en un amparo que promovió.

En un comunicado emitido por la familia Monzón, se advierte que contrario a la nueva Ley de Amparo, además en torno a un hecho que ya fue consumado, el juzgado le dio la razón al priista sobre su inconformidad por la lectura de la denuncia que presentó Cecilia en vida.

“Esta decisión contraria a la normativa en materia de amparo, elimina la posibilidad de obtener justicia en el caso de Cecilia Monzón en este 2025”, reclama la familia.

Advierte que esta suspensión definitiva que se le otorgó, ha derivado en que López Zavala ya ha sido declarado culpable en dos ocasiones por el delito de violencia familiar en contra de Cecilia, sin embargo, sigue sin una pena y sentencia firme.

Corresponde a la Justicia Federal y a la del Estado de Puebla asumir su responsabilidad en la generación de esta situación, acusa la familia.

Explican que el fallo emitido por el Juzgado Quinto deja sin efecto la decisión del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial del Estado de Puebla que ordenó la lectura íntegra de la denuncia inicial de Cecilia Monzón, lo cual ya se llevó a cabo el 21 de noviembre como parte de la reposición de una audiencia, por lo cual “ya no cabe ninguna suspensión”.

“Cabe señalar”, exponen, “que la misma técnica de dilación procesal derivada de la interposición de un amparo con suspensión definitiva hasta su resolución firme, ha sido utilizada en momentos anteriores del juicio de violencia familiar”,

La familia refiere que esto igual lo utilizó la defensa de López Zavala en el juicio oral que se lleva a cabo en su contra por el feminicidio de la abogada, lo que originó que el proceso estuviera detenido un año mientras se resolvía un amparo infundado con el cual el político pretendía ser juzgado en Toluca, Estado de México.

En este proceso por el asesinato de Cecilia, ocurrido en mayo de 2022, señalan que con más de 78 audiencias “se trata de uno de los juicios más largos en la historia de México y el más largo en un caso de feminicidio”.

“La revictimización y obstaculización del acceso a la justicia de Cecilia Monzón se ha hecho patente en su vida, al haber denunciado violencia familiar en 2021 y, tortuosamente, también después de su feminicidio (en mayo de 2022)”, denunció el comunicado.