"Descansó mi alma": Pablo Lemus tras aparición con vida de agentes de la SSPC

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus se pronuncia tras la aparición con vida de dos agentes no localizados mientras realizaban labores de inteligencia en Zapopan, Jalisco. Foto: Especial

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que desaparecieron el pasado 25 de noviembre, llegaron a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos del municipio de Magdalena, -ubicado a 67 km del municipio de Zapopan, donde se ubicó su último rastro-, confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Lemus Navarro relató que luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco le informó la noticia, él se comunicó con el secretario Omar García Harfuch para informarle de la noticia, quien a su vez envió una nota informativa a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo mientras ella estaba en la rueda de prensa matutina.

"Hoy muy temprano me notificaron de parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco que dos agentes habían llegado a la Unidad de Protección Civil y bomberos de Magdalena. Inmediatamente me comuniqué con el secretario Omar García Harfuch para comunicarle la buena noticia de que estos dos elementos de la Secretaría de Seguridad Federal habían sido localizados y localizados con bien. Esto es la parte fundamental. Hicimos varias llamadas en el transcurso de esos minutos; el secretario García Harfuch envió una nota informativa a la propia presidenta de la República mientras ella estaba en la rueda de prensa mañanera".

Narró Lemus: "Lo que hubo es una extraordinaria colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad Federal junto con el gobierno del Estado de Jalisco. Desde que se dieron estos acontecimientos yo estuve en plena comunicación con el secretario García Harfuch y bueno, pues hoy la parte fundamental es que esto los dos elementos se encuentran bien y bueno, pues que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno federal”.

Lemus Navarro reportó que, aunque uno de los agentes presenta una herida de bala en la pierna —sufrida el día de su desaparición—, en general se encuentran en buen estado de salud y subrayó que no están golpeados.

“Uno de ellos, a ver, ustedes recordarán que cuando se dieron estos hechos había indicios de sangre. Uno de ellos trae una herida de bala en una pierna que se dieron desde aquel día, pero en sí están bien los dos agentes, afortunadamente están bien, están bien de salud, no están golpeados, en general se encuentran bien, se encuentran estables, fueron trasladados a un hospital para su valoración y se encuentran bien”, anotó.

Los agentes pidieron rendir su declaración ante la Secretaría de Seguridad Federal, no ante la Fiscalía del Estado. Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegaron a Magdalena para entrevistarse con los elementos y trasladarlos a la Ciudad de México.

"Ellos pidieron, los propios agentes pidieron rendir su declaración con la Secretaría de Seguridad Federal. Entonces, no tenemos más información que la que ya les acabo de compartir. Vinieron, llegaron agentes allá a Magdalena, cuando yo le comuniqué al secretario García Harfuch, inmediatamente mandó elementos del Centro Nacional de Inteligencia del CNI. Llegaron minutos después al municipio de Magdalena para entrevistarse con los dos elementos y poderlos trasladar ya hacia la Ciudad de México", manifestó Pablo Lemus.

El gobernador expresó su alivio y satisfacción por el resultado de la colaboración con la Secretaría de Seguridad Federal.

"Tal como se lo dije al secretario García Harfuch, con el que llevo una muy buena relación: descansó mi alma, o sea, la verdad es que sí, claro. porque estaba muy preocupado porque estos agentes fueran encontrados con bien. Así sucedió y la verdad, bueno me da mucho gusto que un trabajo colaborativo con la Secretaría de Seguridad, con el secretario García Harfuch dé buenos resultados", compartió el jefe del Poder Ejecutivo en Jalisco.

Cabe destacar que los dos agentes federales estuvieron seis días en calidad de no localizables, ya que la SSPC informó que el 25 de noviembre dejaron de tener comunicación con los dos elementos, dedicados a labores de inteligencia en Jalisco. Ambos se dirigían a Guadalajara cuando se perdió contacto con ellos y su vehículo oficial apareció abandonado en Paseo de los Virreyes, en Zapopan.

Vehículo oficial de los agentes de la SSPC que desaparecieron mientras realizaban labores de inteligencia en Zapopan, Jalisco. Foto: Especial.

La SSPC coordinó acciones con autoridades estatales y fuerzas federales —Sedena, Semar y Guardia Nacional— para tratar de localizarlos, sin embargo, este lunes ellos llegaron al cuartel de Bomberos de Magdalena, municipio ubicado en la región Valles de Jalisco.