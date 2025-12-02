Detienen a “El Cali”, principal proveedor de armas de célula delictiva de “Los Cromos” . Foto: Sedena

OAXACA, Oax. (apro).- Fuerzas federales y estatales detuvieron a “El Cali”, principal proveedor de armas de célula delictiva de “Los Cromos”, además, catearon un rancho que era centro de operación de un grupo criminal en el Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía General de Oaxaca junto con las Secretarías de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron operativos coordinados en el Istmo de Tehuantepec para desarticular las estructuras de grupos delictivos.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, C.R.L., alias “El Cali”, es el principal distribuidor de armamento de la célula criminal de “Los Cromos”.

Durante los operativos coordinados en el Istmo de Tehuantepec se logró dar con el paradero del rancho “El Llano”, en San Blas Atempa, punto identificado como uno de los principales centros de operación de “Los Cromos”.

Dentro de los objetos asegurados, están varias armas de fuego, principalmente fusiles de asalto, así como ciento de cartuchos útiles, además de equipo táctico consistente en chalecos, botas, uniformes y cascos, entre otros objetos constitutivos de delito.

Además, dentro de las acciones paralelas para desarticular las estructuras de grupos delictivos de la región, fue posible la detención de C.R.L., alias “El Cali”, quien, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, es el principal distribuidor de armamento de la célula criminal de “Los Cromos”.

Tanto el armamento asegurado, así como la persona detenida, fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para fortalecer los trabajos ministeriales en torno a estas actividades ilegales y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca prioriza los trabajos de inteligencia interinstitucional para tener mayor efectividad en las acciones de procuración de justicia y combate al fenómeno delictivo en las ocho regiones de la entidad.