Fiscalía de Tabasco ofrece 250 mil pesos de recompensa por "El Rayo", presunto jefe de La Barredora

Fiscalía de Tabasco ofrece recompensa a quien otorgue información relacionada con Euler Rubalcaba Colorado, presunto integrante de La Barredora, quien se fugó del penal de Cárdenas con apoyo interno. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ofreció una recompensa de 250 mil pesos por información que permita capturar a Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, identificado como uno de los jefes de La Barredora y quien en 2022 escapó del penal de Cárdenas con apoyo interno.

La institución difundió este martes, en sus redes sociales, la ficha de búsqueda del presunto integrante del grupo criminal y solicitó datos que lleven a su localización.

El pasado 20 de septiembre, Proceso publicó el reportaje “Testigos narran a la FGR cómo operaba La Barredora desde los penales de Tabasco”, en el que se documenta que esa organización delictiva —presuntamente encabezada por el exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena— mantenía operaciones dentro de reclusorios estatales.

De acuerdo con la investigación que la FGR integra contra Bermúdez Requena y otros implicados, el testigo identificado con las iniciales C. T. D. R. —Tomás “N”, quien se presentó como secretario particular del exfuncionario— declaró que Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, tenía control sobre personal penitenciario y relación directa con directores y jefes de vigilancia.

Según su testimonio, ese control permitió la fuga de “El Rayo” del penal de Cárdenas, lo cual corroboró al señalar que, cuando estuvo recluido en el CRESET, el jefe de vigilancia Santos Tosca le comentó que Ulises Pinto organizó la evasión.

El testigo aseguró además que Rubalcaba Colorado ingresó a La Barredora a inicios de 2020 y era responsable del narcomenudeo en Cárdenas, así como del robo de hidrocarburo, secuestros y extorsiones, actividades que presuntamente coordinaba tanto dentro como fuera del penal.

La FGET mantiene vigente la recompensa de 250 mil pesos para quien aporte información que lleve a su captura.