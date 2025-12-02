Fiscalía descubre documentos apócrifos a un mes del incendio en Waldo’s

HERMOSILLO, Sonora (apro).- Documentos apócrifos fueron utilizados por la empresa Waldo’s para la realización de trámites oficiales, reveló este lunes la fiscalía del estado de Sonora. El informe ocurre luego de que se cumpliera un mes del incendio ocurrido en el centro de Hermosillo, al interior de una sucursal de la compañía en cuestión, mismo que ocasionó la muerte de más de 20 personas.

“Entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales, y cuyo contenido no coincide con la realidad” establece el comunicado oficial tras realizar investigaciones ininterrumpidas, según la dependencia.

Dichas investigaciones, adelantó hace una semana la dependencia encabezada por Rómulo Salas Chávez, han significado cientos de diligencias como la elaboración de dictámenes periciales y la integración de entrevistas a testigos, trabajadores, servidores públicos y otras personas relevantes para el deslinde de responsabilidades.

Para ello se ha contado con la participación de instituciones independientes, tal como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.; no obstante, al cierre de esta nota ninguna persona se encontraba tras las rejas.

Mientras la fiscalía trabaja en la resolución del caso, los comerciantes de la zona se muestran preocupados por las afectaciones económicas derivadas de cierres a causa del siniestro, lo que coincide, además, con la temporada más alta del año: las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

“Desde el día de la tragedia, las ventas en el Centro han caído 50%, lo que se traduce en pérdidas superiores a $67,500,000 pesos durante el primer mes posterior al incidente. Esta situación ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de las pequeñas y medianas empresas del corazón comercial de la ciudad”, indica el comunicado girado por el Ing. Rubén López Peralta, presidente de l- Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo.

Por ese motivo, apunta la misiva en representación de los comerciantes afectados, iniciarán acciones legales contra Waldo’s y “quien resulte responsable” tan pronto acaben las investigaciones correspondientes. A la par, se realizó un llamado al gobernador Alfonso Durazo y al alcalde Antonio Astiazarán para que “se muestren sensibles ante esta realidad”.