Grecia Quiroz acude al lugar donde hace un mes fue asesinado Carlos Manzo: "No te fallaré"

MORELIA (apro).-La alcaldesa y viuda de Carlos Manzo Rodríguez rindió ayer por la noche un homenaje simbólico a su exesposo en el mismo lugar donde fue ultimado el pasado 01 de noviembre, la Plaza de Los Mártires, de Uruapan, Michoacán, al cumplirse un mes de este asesinato que sacudio a gran parte del país.

“A un mes de tu partida regresé al lugar donde te arrebataron la vida de la manera más cobarde, reviví esa noche de terror y no dejo de pensar en que ojalá tuviera una máquina del tiempo para haberte protegido hasta con mi misma vida”, apuntó en una publicación en sus redes sociales.

"Tu sabes lo mucho que te amo y que te juro que si Dios decidió dejarme aquí es para continuar esta lucha y te prometo que no te fallaré, te mando un beso hasta el cielo mi amor”, puntualizó.

Por su parte, mantas con con fotos y frases que el ex alcalde solía decir fueron colocadas en diferentes puntos de la ciudad de Uruapan.

Grecia Quiroz García, quién tomó el lugar de su esposo en la presidencia municipal, asistió a una misa privada en el templo de San Francisco para conmemorar el primer mes del fallecimiento de su exesposo y luego, depositó una ofrenda floral en el mismo lugar dónde él fue ultimado por un joven de 17 años.

Durante la ceremonia religiosa la alcaldesa estuvo flanqueada por el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien también resultó lesionado durante el atentado y de Esteban Constantino, secretario de Obras Públicas Municipales, quien también se encontraba en el lugar el día del atentado.

Grecia Quiroz estuvo resguardada en todo momento por elementos de la Guardia Nacional y a un costado de las jardineras colocó flores y veladoras, después de permanecer unos minutos ahí.

La alcaldesa se fue del lugar sin emitir palabra y poco a poco la gente fue colocando fotos y objetos sobre las vallas que resguardan el lugar, y que aún mantiene en pie la calavera gigante instalada por motivo de Día de Muertos en el Festival de las Velas, donde el exalcalde Manzo estuvo parado con su hijo en brazos mientras observaba los fuegos artificiales, minutos antes de ser asesinado.

Al cumplirse un mes del asesinato, han sido vinculadas a proceso nueve personas incluyendo al presunto autor intelectual, mientras que el exjefe de escoltas de Carlos Manzo, el excoronel retirado, José Manuel Jiménez Aranda, se encuentra prófugo de la justicia.

Por su parte la alcaldesa Grecia Quiroz, respondió en sus redes sociales los mensajes de odio que ha recibido, criticando su presencia al frente de la alcaldía y los rumores que han intentado vincularla sentimentalmente al diputado local y empresario Carlos Bautista Tafolla.

“Si los perros ladran, es que vamos muy bien”, posteó en referencia a los ataques que dijo haber recibido contra ella y su familia.