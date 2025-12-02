Maestros jubilados protestan en Coahuila por errores en cálculo de percepciones

SALTILLO, Coah (apro).- Maestros jubilados y pensionados realizaron una manifestación pacífica afuera de Palacio de Gobierno de Coahuila para exigir que se corrijan los errores cometidos en el aumento de sus percepciones, con su respectivo retroactivo, además de denunciar que el Fondo de la Vivienda y el Seguro del Maestro registran irregularidades al seguir bajo la administración de la sección 38 del SNTE.

Los maestros del sistema estatal, así como de las universidades Autónoma de Coahuila (UAdeC) y de la Agraria Antonio Narro, llegaron de distintos municipios del estado, incluso varios en sillas de ruedas y con bastones a causa de las afectaciones en su salud.

La temperatura de 12 grados y algo de lluvia no impidió a maestros, todos adultos mayores, concentrarse en el lugar donde una comisión se entrevistaba con las autoridades del estado de Coahuila para exigir que establecieran una fecha para programar los pagos que se adeudan, a raíz de que la dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación del Estado hizo estimaciones erróneas sobre el aumento a las pensiones.

“Durante el 2024 y el 2025 no se aplicaron correctamente los incrementos marcados a nivel nacional para los jubilados, sólo se les dio a los maestros activos. Estamos planteando también que se eficientice el servicio médico para que los medicamentos se otorguen a tiempo, así como las cirugías y los estudios de laboratorio”, señaló Gustavo García, representante de la llamada Coalición de trabajadores de la Educación Pública en Coahuila.

Los maestros también criticaron a los hoy morenistas y dirigentes nacionales del SNTE y la sección 38, el senador Alfonso Cepeda Salas, e Isela Licerio Luévano, respectivamente, quienes los han dejado solos y destinan recursos de los maestros para inaugurar centros recreativos y salones de fiestas a los cuales les ponen sus nombres, en un acto de auto reconocimiento.

“Necesitamos que el gobierno asuma lo que le corresponde, porque la sección 38 opera lo que son los fondos del Seguro Médico y de la Vivienda, pero los manejan de acuerdo a sus Intereses económicos y políticos, y hasta patrimoniales, mientras que hay compañeros a quienes desde hace 8 años les deben las pólizas de seguro, de vida o de retiro, porque se las dieron incompleta”, dijo.

Tras varias horas de la manifestación y negociaciones con las autoridades locales, los maestros lograron que para antes del 19 de diciembre se tendrá una respuesta respecto de la exigencia de la revisión de los casos donde hubo errores para aplicar el aumento a sus percepciones en los dos últimos años.