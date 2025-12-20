Congreso de Hidalgo baja la iniciativa de gubernatura exclusiva para mujeres

PACHUCA, Hgo. (apro).- El Congreso de Hidalgo pospuso para el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa que propone que las postulaciones para la elección gubernamental de 2028 sean únicamente de mujeres.

La propuesta, que había sido validada en comisiones y cuya votación se preveía para este lunes 22 de diciembre, fue bajada por los legisladores la tarde del viernes 19, después de que el gobernador Julio Menchaca Salazar sugiriera una revisión más minuciosa para identificar si esta reforma puede ser inconstitucional.

La postura del mandatario –quien inicialmente había considerado factible esta opción– cambió tras el posicionamiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que las leyes planteadas en entidades federativas que obligan a alternar el género en las candidaturas para la titularidad del Poder Ejecutivo estatal en cada ciclo electoral no necesariamente benefician a las mujeres ni garantizan la paridad de fondo, además de sugerir que en ocasiones pueden estar orientadas por otros intereses políticos.

De igual forma, Sheinbaum pidió analizar jurídicamente si estas leyes estatales son procedentes frente a la normativa federal y los esquemas de paridad ya definidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El viernes por la mañana, el gobernador Menchaca pidió al Poder Legislativo local, con mayoría morenista, hacer un análisis profundo de la iniciativa para evitar alguna controversia que, posteriormente, derive en una acción de inconstitucionalidad. Tras ello, el Congreso determinó, horas después, no subir al pleno el dictamen.

Apenas la noche del jueves, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales había aprobado el dictamen, que propone un cambio al artículo 62 de la constitución estatal, así como al cuarto transitorio del Decreto 480, para establecer, en los comicios de 2028, que una mujer asuma la gubernatura por primera vez en la historia de Hidalgo, al comprometer las candidaturas únicamente femeninas.

El ajuste consiste en definir desde el 62 constitucional que “cuando quien ocupe la titularidad de la gubernatura sea hombre, para la elección inmediata siguiente, en atención al principio de paridad de género, los partidos políticos deberán postular mujeres, a efecto de que la elección sea exclusiva para dicho género”.

En tanto, si la titularidad del Poder Ejecutivo recae en una mujer, para la elección inmediata siguiente los partidos políticos podrán postular hombres o mujeres “de conformidad con su auto organización interna”.

A su vez, la reforma al cuarto transitorio del Decreto 480 modificaría el periodo de dos a cinco años para quien gane los comicios de 2028 (gubernatura), con el fin de empatar las siguientes elecciones locales en la materia con las federales de 2033.