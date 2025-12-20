Desmantelan laboratorio de metanfetamina en zona residencial de Tijuana

ENSENADA, BC. (apro).- Un laboratorio clandestino de metanfetamina que operaba dentro de una zona residencial en el municipio de Tijuana, Baja California, fue desmantelado tras un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad.

El Gobierno del Estado de Baja California confirmó la acción realizada en la colonia Lagunitas, en dicha ciudad fronteriza, mediante la Mesa de Seguridad, en la que indicó el aseguramiento del inmueble y 189 bolsas de metanfetamina y sustancias químicas.

Las autoridades también divulgaron imágenes sobre las presuntas instalaciones clandestinas, que se aprecian como una “obra negra”, al lado de casas habitación en dicha zona céntrica.

También fue indicado que el peso bruto en sustancias es de 96 kilogramos, además de tinas, recipientes variados y tambos industriales.

Conforme a datos divulgados a la prensa, en el lugar hallaron acetona en un recipiente de plástico y distintos documentos, como libretas, comprobantes de pago y hasta una credencial de elector.

Al ser un presunto laboratorio de producción, el lugar resultaba a su vez riesgoso para las casas circundantes, debido a las posibles emanaciones y químicos de riesgo.

En el cateo participaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), las secretarías de la Defensa y Marina, Guardia Nacional, y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).