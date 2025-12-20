Detienen en Morelos a 39 personas generadoras de violencia

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos. Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La primera quincena de diciembre dejó en Morelos 39 personas identificadas como generadoras de violencia, detenidas en operativos de seguridad desplegados principalmente en la región oriente del estado. Según autoridades estatales, la mayoría está vinculada a investigaciones por extorsión y homicidio.

La información fue presentada durante la conferencia quincenal de seguridad por Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, quien expuso que las detenciones derivan de operativos interinstitucionales y denuncias ciudadanas, en coordinación con instancias estatales y federales que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

Una parte de los aseguramientos corresponde a investigaciones por extorsión agravada en Cuautla, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión en reclusión contra Víctor Manuel “N” y Dulce Lucero “N”. En ese mismo municipio fue detenido Mario “N”, señalado por su presunta relación con un homicidio calificado en grado de tentativa, además de otros hechos delictivos; durante su captura se le aseguró un arma de fuego y diversas dosis de droga.

Las acciones se extendieron a Tlaltizapán, donde cateos simultáneos permitieron la detención de Saúl “N”, María “N” y Fernando “N”, así como el aseguramiento de presuntas drogas. En operativos realizados en Tlayacapan, Xoxocotla, Yecapixtla y Cuautla, fueron detenidos Rosendo “N”, Alicia “N”, Roberto “N” y Mariana “N”, con decomisos de sustancias ilícitas, armas de fuego y cartuchos.

En Jantetelco, un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado derivó en la detención de Fernando “N”, alias “El Chuleta”, investigado por secuestro exprés agravado. De manera paralela, se reportaron detenciones por narcomenudeo y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre ellas las de Jaime “N”, Lorenzo Giovanni “N”, Isaías “N”, Everardo “N” y José Alberto “N”, además de un adolescente.

Otro de los casos relevantes ocurrió en Temoac, donde cateos permitieron la detención de Andrey Iván “N” y Bryan Antonio “N”, identificados como policías municipales en activo, a quienes se les aseguraron drogas, un arma de fuego no oficial y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en Tepoztlán, una denuncia ciudadana derivó en el aseguramiento de Fernando “N”, Freddy “N”, Kevin Manuel “N”, Emmanuel “N”, Marco Aurelio “N” y un menor de edad, quienes portaban un inhibidor de señal, además de droga, teléfonos celulares y un vehículo. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas.