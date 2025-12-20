Detienen a “La Piruja”, líder de “Los Rusos” y operador de “La Mayiza” en Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Con armamento de alto poder y paquetes de droga, fue detenido “La Piruja”, uno de los objetivos prioritarios y parte del liderazgo de “Los Rusos” y operador de “La Mayiza” en Baja California.

Conforme a datos de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el detenido es Javier Gabriel “N”, quien está identificado como “objetivo prioritario” y al parecer de alto rango “en una estructura delictiva” con operaciones en la región y Sonora.

La detención se logró tras un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y demás corporaciones federales.

“Durante la intervención se aseguró armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos, y el detenido, junto con otro individuo, fue puesto a disposición de la FGR (Fiscalía General de la República), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes”, refirió la Secretaría en cuestión.

A detalle, la captura fue lograda durante la noche del viernes 19 de diciembre, en el Valle de Mexicali, entre los límites con San Luis Río Colorado, Sonora.

Javier Gabriel contaba con dos fusiles calibre .223, tres granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos, más de un kilogramo de metanfetamina, mil 400 dosis de mariguana y dos vehículos, uno de ellos blindado, según los datos divulgados a la prensa.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó la operación e incluso compartió un video donde se observa al detenido siendo trasladado.

“La Piruja” aparecía en una lista pública de los 11 más buscados en Baja California, bajo el nombre “Javier Gabriel Mora Pino”, y encabezada por Jesús Alexander Sánchez Félix, apodado “Ruso”, entre otros cabecillas criminales.