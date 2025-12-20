El Cártel de Sinaloa cuelga narcomantas contra el CJNG y a su filial en Chiapas y Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un nuevo episodio de la disputa entre los dos principales cárteles del narcotráfico en México, el Cártel de Sinaloa (CDS) colocó varias mantas en el municipio de Villaflores, en la región de la Frailesca, para retar a sus adversarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del llamado Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), con quienes se disputa el control territorial del estado.

Durante la madrugada de este viernes, hombres armados instalaron lonas con mensajes amenazantes en el parque de la comunidad rural Jesús María Garza, así como en las inmediaciones del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14, conocido como penal de El Amate, confirmaron fuentes del gobierno y testimonios de los habitantes.

En una de las mantas, presuntos integrantes del CDS lanzaron un desafío directo a sus rivales: “Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos culones. Atte CDS”, en aparente alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, identificado como fundador del Cártel Chiapas y Guatemala.

Otra lona, colocada cerca del penal de El Amate, contenía un mensaje similar: “El Amate tiene dueño, así lloren los Valdovinos. Y vamos por ustedes. Ojalá salgan a pelear correlones. Atte CDS”.

Al amanecer, elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal acudieron a los puntos señalados para retirar las mantas y reforzar la vigilancia en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

De acuerdo con reportes de seguridad, la colocación de las lonas ocurre en el contexto de una escalada de violencia que se ha mantenido en Chiapas durante los últimos cuatro años, derivada de la confrontación entre grupos delictivos por rutas de tráfico y control territorial.

El pasado 8 de diciembre, comandos armados presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa ingresaron a varios municipios del territorio guatemalteco, donde se presume se ocultan integrantes del grupo rival desde diciembre de 2014.

Durante esa incursión, se reportó la muerte de tres personas, varios heridos, viviendas baleadas, vehículos incendiados y enfrentamientos con soldados de la XIX Zona Militar del Ejército de Guatemala, con sede en Huehuetenango.

Las autoridades mexicanas y guatemaltecas mantienen operativos de seguridad en la región fronteriza ante el riesgo de una mayor escalada de violencia.