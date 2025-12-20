Habilitan red de arcos carreteros, centros de monitoreo y botones de pánico en Morelos

Red de arcos carreteros, centros de monitoreo y botones de pánico entra en operación en Morelos. Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno de Morelos puso en marcha la operación de una red integrada de arcos carreteros de videovigilancia, centros de monitoreo y botones de pánico, distribuida en 18 municipios de la entidad, con el objetivo de rastrear vehículos y dar seguimiento a delitos, a cuya información tendrán acceso directo autoridades federales.

La estrategia está orientada principalmente a la prevención del robo de vehículos y al uso de unidades automotoras en la comisión de ilícitos.

La activación de esta infraestructura inició este miércoles en Huitzilac y Cuautla, dos municipios considerados focos rojos por los altos índices de violencia que registran, particularmente en casos de extorsión y homicidios.

Ambos puntos fueron seleccionados también por su conectividad vial y su relevancia como rutas de tránsito regional.

En el arranque de esta red estuvieron presentes la gobernadora Margarita González Saravia; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; la responsable del Registro Público Vehicular federal, Paola Seves Sandoval, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia.

La puesta en operación corresponde a la primera etapa de un sistema orientado a concentrar, almacenar y analizar información en tiempo real desde puntos estratégicos.

La red está integrada, en esta primera fase, por 11 arcos carreteros, así como ocho centros de Comando y Control (C-2), ubicados en municipios con alta movilidad y accesos regionales como Huitzilac, Cuautla, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata, Ayala, Tlaltizapán, Zacatepec, Xoxocotla, Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Tepalcingo, Axochiapan y Ocuituco.

De acuerdo con información oficial, el sistema cuenta con 158 cámaras de videovigilancia, incluidos lectores automáticos de placas para el registro de vehículos que ingresan y salen del estado, además de equipos con capacidad de giro y cámaras fijas.

La infraestructura permite el almacenamiento de imágenes para el seguimiento de hechos delictivos y el apoyo a investigaciones ministeriales.

Autoridades de seguridad señalaron que la información generada por esta red podrá ser utilizada para dar continuidad a investigaciones y fortalecer la integración de carpetas de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República.

También se destacó la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, así como la vinculación con entidades vecinas para el intercambio de información en materia de seguridad.

El proyecto integral incluye además 55 botones de pánico, 21 estaciones de monitoreo, 13 servidores de almacenamiento y 20 antenas lectoras, lo que amplía la capacidad operativa del sistema en tiempo real. La infraestructura fue financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

El plan contempla una ampliación antes de que concluya diciembre, con la instalación de seis arcos carreteros adicionales en Zacualpan de Amilpas, Temoac, Tlalnepantla, Amacuzac y Cuautla, además de cuatro nuevos centros de control en Tlayacapan, Yautepec, Jantetelco y Totolapan, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial del sistema de monitoreo en la entidad.

El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, informó que las autoridades federales tendrán acceso en tiempo real a la información generada por los arcos carreteros y los centros de monitoreo del estado, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para el monitoreo vehicular y el seguimiento de delitos.

“Por primera vez, los arcos carreteros y los C-2 estarán enlazados de manera directa con instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, lo que permitirá reportar a nivel federal todo vehículo que cruce por la entidad”, señaló.

Urrutia detalló que antes del 31 de diciembre se prevé contar con 18 arcos carreteros y 12 centros de Comando y Control en operación, mediante recursos del FORTAMUN, administrados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en coordinación con los ayuntamientos.

Agregó que una segunda etapa del proyecto iniciará en febrero, con el objetivo de que para abril al menos 32 de los 36 municipios cuenten con nuevos centros de monitoreo y control, como parte de las directrices federales en materia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.