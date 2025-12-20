Hallan muerto y con huellas de tortura a un agente de la Guardia Nacional en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un agente de la Guardia Nacional fue encontrado degollado y con huellas de tortura en la comunidad KilÃ³metro 21 del municipio de Acapulco.

El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 7 de la noche en la calle De Estudiante de dicha poblaciÃ³n, cerca de la carretera federal MÃ©xicoâ€“Acapulco.

El cuerpo del elemento de la Guardia Nacional estaba boca abajo, con las manos atadas a la espada y semidesnudo. Presentaba una herida en el cuello con arma blanca y huellas de tortura.

A un costado del cadÃ¡ver fueron dejadas dos cartulinas con mensajes dirigidos contra las autoridades, la PolicÃ­a Estatal, Guardia Nacional y Marina Armada de MÃ©xico donde presuntos lÃ­deres criminales advierten que eso pasarÃ¡ a quien ingrese a las comunidades de esa zona.

La vÃ­ctima fue identificada como Daniel GÃ³mez HernÃ¡ndez, de 37 aÃ±os, informaron fuentes de seguridad.

Corporaciones policiacas y militares aseguraron el lugar, mientras peritos de la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero realizaron las primeras diligencias. El cuerpo fue llevado al Servicio MÃ©dico Forense de Acapulco para los estudios de ley.

La corporaciÃ³n no se ha pronunciado acerca del crimen de uno de sus agentes.

No es el primer ataque y asesinato de elementos de esta corporaciÃ³n policiaca militar. Los primeros minutos del viernes 29 de agosto, JosÃ© MartÃ­n Mendoza, agente de la Guardia Nacional (GN) fue asesinado y dos mÃ¡s resultaron heridos a balazos tras un ataque armado cometido afuera de una tienda Oxxo en el bulevar Chilpancingoâ€“Petaquillas, frente a la comandancia de la Guardia Nacional.

El jueves 20 de noviembre pasado, un guardia nacional identificado como AndrÃ©s RamÃ­rez fue encontrado en la cajuela de un automÃ³vil abandonado en la carretera federal Acapulcoâ€“Zihuatanejo, en la localidad El Zapote, municipio de Coyuca de BenÃ­tez, en la regiÃ³n Costa Grande.